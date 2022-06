Welchen Stellenwert haben die Stadtteile der Stadt Bensheim? Nehmen wir Fehlheim und das Thema Bank neben dem Eingang am Friedhof.

Wie soll ich die jüngste Aussage der Stadt verstehen, dass an dieser Stelle keine Bank stehen darf, weil es sich um eine Verkehrsfläche handelt. Hier stellt sich für mich die Frage: Wie wichtig sind für die Stadt Bensheim ihre Stadtteile? Wenn man diesen Fall der Bank genau betrachtet, so hat doch die Stadt Bensheim uns Fehlheimern unwissend dieser Gefahr seit der Eingemeindung 1972 einfach ausgesetzt.

Wir alle atmen jetzt tief durch, dass es in den letzten 50 Jahren zu keinerlei Unfällen mit körperlichen oder sachlichen Schäden an dieser Stelle gekommen ist. Mehr Dussel kann man nicht haben. Wir danken der Stadt, dass sie mit dieser Entscheidung zukünftig unser Stehvermögen stärkt, da an dieser Stelle keine Bank mehr platziert wird.

Reiner Drewelies

Fehlheim