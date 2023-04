„Wasser und Wasserstoff“, BA-Leserforum vom Dienstag, 28. März

Die Abläufe bei der erneuerbaren Wasserstofftechnik sind teilweise mehrschichtig und nicht unbedingt auf Anhieb zu überblicken.

Spendiert man Wasser elektrische Energie, so trennt sich Wasser in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Führt man diese Gase in einer Brennstoffzelle oder bei der Verbrennung wieder zusammen, erhält man Energie und so viel Wasser, wie man zuvor getrennt hat. Wo bitte entsteht der Wasserverbrauch?

Einige positive Effekte

Im Gegenteil: Die Wasserstoffproduktion mit erneuerbaren Energien erfolgt in Zukunft und bereits heute an Küsten oder auf dem Meer. Der Wasserstoff wird in Industrieländern genutzt – zur Stromproduktion, für den Verkehr und zur Stahlherstellung. Auf diesem Wege wird reines Wasser in die Industrieregionen geliefert mit einigen positiven Effekten.

Das Wasser entsteht aus der Reaktion der Gase und kommt als Wasserdunst oder Wasserdampf in die lokale Umwelt. Der erhöhte Wassergehalt in der Luft sorgt für eine Temperaturreduzierung und für angenehmes Umgebungsklima. Die etwas höhere Luftfeuchtigkeit hilft den Pflanzen.

Es gab auch schon die Vorstellung, durch die Nutzung von Wasserstoff in Pkws würden die Straßen immer naß sein, auch das gehört ins Reich der Märchen.

Angeblich utopische Mengen

Bei der Betrachtung des Flugverkehrs fehlt im Leserbrief eine klare Darlegung über elektrische Leistung und elektrischen Arbeit, ebenso die angeblichen utopischen Wassermengen. Es gibt Entwicklungen, Wasserstoffgas zum Antrieb von klassischen Flugtriebwerken zu nutzen. Ich selbst hatte Gelegenheit, mit dem russischen Flugzeugbauer Prof. Dr. Alexei Tupulev 1991 über seine Erfahrungen zu sprechen. Am 15. April 1988 hob sein erstes Flugzeug mit einem Wasserstofftriebwerk in Moskau zu einem Probeflug ab.

Die Ziele gehen zu elektrischen Antrieben und Brennstoffzellen für kommerzielle Flugzeuge, da der Wasserstoffbedarf bei circa 30 Prozent gegenüber einem Gasturbinentriebwerk liegt.

Warum der Verfasser des Leserbriefes ein so negatives Bild der Wasserstofftechnik zeichnet, bleibt sein Geheimnis. Faktisch nachgeprüft bleibt nichts davon übrig. Ein früherer amerikanischer Präsident würde das wohl mit den folgenden Begriffen kommentieren: „Fake News“ und „ Witch Hunt“ .

Helmut Schiller

Lorsch

