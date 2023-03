„Wasser und Wasserstoff“ und „Die FDP als interkoalitionäre Opposition“, BA-Leserforum vom Dienstag, 28. März

Die beiden Leserbriefe, in denen einerseits die weltweite Wasserkrise und andererseits die Klientelpolitik der FDP in der Regierungskoalition beklagt wurden, sprechen für sich. Doch wie sehr sie sich ergänzen, ist nicht für jeden gleich erkennbar.

Die FDP wehrt sich gegen Maßnahmen zur schnellen Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energien im Verkehr mit der Begründung, dass die fossilen Energien ja sowieso schon bald durch CO2-freie E-Fuels ersetzt werden könnten. Dies Argument verliert aber jede Schlagkraft, wenn man bedenkt, was für einen Energie- und Wasserverbrauch die E-Fuels schon allein für den Flugverkehr hervorrufen würden (siehe Leserbrief zu „Wasser und Wasserstoff“). Denn es gilt ja, nicht nur die für den Flugverkehr, sondern die für den gesamten Verkehr, und alle jetzt noch mit fossiler Energie betriebenen Heiz- und anderen chemischen Prozesse mit Solarenergie abzusichern.

1985 entschied der Öl-Multi Exxon Mobile, die Ergebnisse einer firmeneigenen Studie zu unterdrücken, die die Entwicklung des Klimawandels mit staunenswerter Genauigkeit voraussagte. Heute behauptet die FDP, fossile Energien ließen sich schon bald durch E-Fuels ersetzen.

Wie durch einfaches Nachschauen in der Wikipedia zu entnehmen ist, erzeugen E-Fuels bei der Verwendung in Verbrennermotoren „grundsätzlich ebenso viel umweltschädliche Abgase wie normale Kraftstoffe“ und außerdem „benötigen mit E-Fuels betankte Autos pro Kilometer rund fünfmal so viel Energie wie ein batterieelektrisches E-Auto“ (Wikipedia: E-Fuel).

Freilich, wenn wir alle solare Energie, die die Sonne der Erde kostenlos zur Verfügung stellt, nutzen könnten, gäbe es für die Menschheit für Jahrtausende kein Energieproblem.

Doch bis dahin werden die Folgeschäden des Klimawandels, den wir in den kommenden Jahren verursachen werden, weit mehr Kosten verursachen als die, die bei einer Umstellung auf Klimaneutralität anfallen würden. Warum sollten wir unseren Nachkommen solche Mehrkosten aufladen?

Walter Böhme

Bensheim

