„Junge Liberale wollen längere AKW-Laufzeiten“, BA vom Dienstag, 9. August

Die Jungen Liberalen verfahren, Beifall heischend, nach dem Prinzip „Wasch’ mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!“

Was soll man davon halten, wenn die Jungen Liberalen vor einem AKW demonstrieren, das bereits definitiv abgeschaltet ist. Also sich vordergründig für eine stabile und umweltfreundliche Energiegewinnung einsetzen und sich dann aber im letzten Absatz dafür aussprechen, diese Energiegewinnung zu eliminieren. Das kann man als Bürger nicht ernst nehmen.

Dieser Auftritt und das Anliegen spiegeln sehr gut den desolaten Zustand der FDP-Bundespartei köstlichst wider.

Was die Jungen Liberalen ganz ausblenden, ist, dass das Energiedesaster im Endeffekt nur bedingt etwas mit Putin oder der Ukraine zu tun hat. Der jetzige Energienotstand ist die logische Folge der Energiepolitik in Deutschland der letzten 25 Jahre. Und die FDP ist immer fleißig dabei.

Möglichkeiten für sinnvolle Auftritte der Jungen Liberalen boten sich in Baden Württemberg in den letzten beiden Jahren genug. Die grüne Landesregierung hat sich geradezu beeilt, Kühltürme von AKW schnell zu sprengen, damit man ja nicht auf die Idee kommt, umweltfreundlichen Strom zu produzieren, wenn‘s eng wird. Und dazu wäre der ja noch billig, das widerspricht der grünen Logik ganz und gar.

Also, Junge Liberale, wenn gegen AKW, dann richtig oder für einen Wirtschaftsstandort Deutschland. Die eierlegende Wollmilchsau gibt’s in Politik und Wirtschaft nicht. Und Umfaller haben wir schon genug in der Politik. Gerade bei Nachwuchspolitikern sollte Rückgrat vorhanden sein.

Karl Kraft

Bensheim

