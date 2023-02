Was hat diese Demo eigentlich gebracht? 70 verletzte Bundesbeamte, riesiger finanzieller Aufwand und was sonst? Wo waren eigentlich die Demonstranten, als unsere Laienspielerregierung einen Wirtschaftskrieg gegen Russland begann und den für uns wichtigsten Energielieferanten anregte, kein Erdgas mehr zu liefern? Wo blieben unsere „Klimaschützer“, als man unter Merkel reihenweise funktionierende, klimaneutrale Kernkraftwerke stilllegte und was jetzt, wenn im April die letzten drei vom Netz gehen?

Die meist jugendlichen Demonstranten könnten selbst ausrechnen, dass die Kohlekraftwerke genau deswegen weiterlaufen müssen. Das Geheule möchte ich hören, wenn der Strom ausbleibt und sie ihre Handys nicht mehr betreiben können und stundenlanges Duschen bei ihren Eltern nicht mehr funktioniert. Diese Jugendlichen, die sich statt mit Mathe und Physik, lieber damit beschäftigen, welches von wie vielen Geschlechtern sie haben und wie man unsere Sprache vergewaltigt, haben nichts anderes verdient, als dass dieses Land eine arme Schurken- und Bananenrepublik wird. Traurig, aber zum Glück lässt mich mein Alter das Ende nicht mehr erleben.

Gerhard Bleckmann

Lampertheim