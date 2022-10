„CDU wärmt sich an Merz’ Ampelattacken“, BA vom Montag, 17. Oktober

Warum wählen wir Menschen aus, die unser Land regieren? Doch wohl deswegen, weil sie besondere Fähigkeiten haben und dienend diese Fähigkeiten zur Verfügung stellen, ein Erwachsenenverhalten an den Tag legen und sich zurücknehmen können. Leider kann ich bei Herrn Merz diese Vorzüge nicht feststellen. Stattdessen macht er andere klein und verhält sich pubertär. Was finden die Menschen daran gut? Geht es dadurch unserem Land besser? Wird es dadurch besser? Die CDU hat 16 Jahre regiert, zum Glück nicht mit Merz.

Warum wurde nicht in erneuerbare Energien investiert? Wissenschaftler haben dringend darauf hingewiesen, dass ein „Weiter so“ in eine schwere Krise führt. Keine Esoteriker, keine Kaffeesatzleser, sondern renommierte Wissenschaftler.

Andere Länder haben in Wasserstofftechnologie, in Wind- und Sonnenenergie große Summen investiert. Wir nicht. Warum? Warum müssen wir jetzt sehr viel mehr Geld ausgeben, um diese Fehleinschätzung korrigieren zu können, was wahrscheinlich ja gar nicht mehr möglich ist?

Wenn ich den Artikel im BA lese, frage ich mich, wofür wir Politiker brauchen, die nur ihren eigenen Interessen nachgehen und nicht ihrem Auftrag nachkommen, den Bürgern ein Vorbild zu sein, für sie Gesetze und Regeln zu schaffen.

Marion Dingeldey

Bensheim