Zu einem funktionierenden Stadtmarketing gehört heutzutage auch eine ansprechende Präsentation mit Webkameras. Wenn man die Webcams der Stadt Bensheim anwählt, sieht man nur noch ein Bild aus der Innenstadt. Dies ist der Bereich um den Hospitalbrunnen.

Hier könnte man als Außenstehender sich fragen, was denn das für ein leerer Raum ist. Es gibt weiß Gott schönere Bereiche in Gesamt-Bensheim (auch mit seinen Stadtteilen), um sich in der medialen Welt zu präsentieren. Diese Investitionen werden sich lohnen, da außer Kosten für die Hardware (Kameras) es eine kostenfreie Bewerbung für die Stadt ist.

Warum wurde die Webcam mit Blick auf den Marktplatz entfernt? Hier ist ständig Leben – oder schämt man sich für die Katastrophe am östlichen Ende des Marktplatzes vor der Kirche? Hier sollte man im Zeitalter des Internets aufbauen und nicht rückbauen.

Michael Horschler

Bensheim