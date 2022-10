Bei einer Begehung des Fehlheimer Friedhofes fallen dem Besucher einige Mängel unmittelbar auf. Die bekiesten Wege sind für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer total ungeeignet.

Die gesamte gärtnerische Anlage stellt einen ungepflegten und vernachlässigten Gesamteindruck dar, ebenso die Freiflächen der unansehnlichen sogenannten Baumgräber. Eine gepflegte Rasenfläche wäre für die beliebten Rasengräber hier sinnvoller.

„Durchdachtere Planung“

Die Anlage der Urnengräber ist so gedrängt angelegt, dass die Fußbreite einer erwachsenen Person gerade so zwischen die Grabeinfassungen passt (zehn Zentimeter breit). Die Rückseiten der Urnengräber stehen dadurch so dicht aneinander, dass sich die Grabsteine fast berühren.

Eine großräumigere Anlage wäre, zumal genügend Freiflächen zur Verfügung stehen, für die Grabpflege von großem Vorteil. An Freiflächen mangelt es mit Sicherheit nicht. Der alte Teil des Fehlheimer Friedhofes ist zurzeit nur 50 Prozent, der neue Teil maximal mit fünf Prozent belegt.

Es ist unverständlich, weshalb speziell die Anlage der neuen Urnengräber in solcher kompakter und gedrängter Form angelegt wurde. Eine durchdachtere Planung der Verantwortlichen wäre wünschenswert.

Heinrich Berg

Fehlheim