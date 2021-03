„Bevölkerung schrumpft ein wenig“, BA vom 10. März

AdUnit urban-intext1

In dem genannten Artikel geht man davon aus, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland bis 2040 leicht sinken wird. Diesen Rückgang könne man „nur“ (!) durch Zuwanderung stoppen. Aber warum will man denn einen Rückgang unbedingt vermeiden? Könnte er nicht zu einer Entspannung auf vielen Problemfeldern beitragen?

Deutschland zählt zu den am dichtesten besiedelten Ländern Europas. Wir beklagen massiven Flächenverbrauch durch neue Verkehrswege, Wohn- und Industriebebauung.

Müllberge wachsen, das Grundwasser ist gefährdet durch Schadstoffbelastung und steigenden Verbrauch, Luft- und Bodenbelastungen nehmen zu. Fauna und Flora werden immer mehr zurückgedrängt, besonders Insekten und Vögel. Steigende Lärmemission wird vielerorts zum Problem.

AdUnit urban-intext2

Aber selbst wenn man der Meinung ist, die Bevölkerungszahl sollte stabil bleiben, muss man dann ausschließlich auf Zuwanderung setzen? Könnte man nicht auch eine familien- und kinderfreundlichere Politik ins Auge fassen, damit junge Familien sich auch mehrere Kinder „leisten“ könnten, ohne ihre wirtschaftliche Existenz zu gefährden? Zum Beispiel könnte man substantielle Steuererleichterungen, Steigerungen des Kindergeldes und andere Erziehungs- und Ausbildungsbeihilfen gewähren.

Einfach Rahmenbedingungen schaffen, die es jungen Familien ermöglichte, in der Kleinkindphase nötigenfalls auch mit nur einem Einkommen auskommen zu können. Mit den eingesparten Steuermilliarden, die man ansonsten für weitere Zuwanderung bräuchte, könnte man sowohl eine solche Politik als auch die Renten unserer älter werdenden Gesellschaft finanzieren.

AdUnit urban-intext3

Dr. Peter Zehfuß

AdUnit urban-intext4

Einhausen