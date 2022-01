Zur BA-Ausgabe vom 15. Januar

In dieser Ausgabe wird von der Abschaffung der Anrede: „Fräulein“ durch das Innenministerium 1972 berichtet. Gut so.

Eine Seite vorher wird vom Einsatz der Crashtest-Dummys zur Unfallforschung berichtet. Die Maße der meisten: 1,78 Meter und 78 Kilogramm.

Dieser Mann ist das Maß aller Dinge. Auf ihn beziehen sich alle Messungen zur Verkehrssicherheit. Auf die unterschiedliche Verteilung von Fett und Muskulatur bei Frauen, Knochendichte, schwächere Muskulatur im Nacken, Abstand der Wirbel etc. nimmt dieser Dummy keine Rücksicht. Eine höhere Verletzungswahrscheinlichkeit bei Unfällen ergibt sich dadurch für Frauen, dicke Menschen, kleine Männer: Pech gehabt.

Weiterhin bestimmt unser Alltagsleben ein für Männer gemachtes Design.

Babsi Ottofrickenstein-Ripper

Bensheim

