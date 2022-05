Frech und dreist ist, was am 22. Mai in der ARD-Talk-Runde bei Anne Will von dem CDU Außenpolitiker R. Kiesewetter behauptet wurde: „Der Kanzler will nicht, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.“ Und er wirft Olaf Scholz „ein Spiel auf Zeit“ vor.

Es tobt ein erbarmungsloser Krieg in der Ukraine und im deutschen Fernsehen wird „getalkt“ und mit dem „gesellschaftlichen Frieden“ gespielt, während Olaf Scholz in Afrika unterwegs ist und schwierige Gespräche führt. Es geht um Gas, um Demokratie, um Menschen – und um den Frieden in Europa.

Alle tragen Verantwortung

Der unverschämte Botschafter, der sich sehr oft im Ton vergreift, und der Präsident der Ukraine „wollen“ und „fordern“ ständig und kritisieren Deutschland - und die Polen stimmen ein: „Deutschland liefert immer noch zu wenige Waffen“. Und der Westen wird für die Entwicklung in der Ukraine (Mariupol) mitverantwortlich gemacht.

Der Druck für die Lieferung „schwerer Waffen“ kommt aus dem In- und Ausland, aus den Reihen der Politik und für den Wind/Sturm sorgen TV-Moderatoren.

Nicht nur Politiker, sondern das Fernsehen (ARD und ZDF), der Rundfunk, die Medien – alle tragen „Verantwortung“ – daran muss erinnert werden, jetzt.

Und nicht „alles“ muss öffentlich in Talkrunden „aufgezählt“ und breit diskutiert werden – aus Sicherheitsgründen.

„Politik-Bashing“ gegen Olaf Scholz und seinen Kurs – es ist unerträglich und nicht gerecht.

Der Friedenssicherung dienen die späten „Talkrunden“ nicht (Markus Lanz/ZDF und Maischberger/ARD) – auch nicht der Wahrheitsfindung. Die Menschen im Land werden eher müde und schalten ab oder sie regen sich auf weil zu „aufgeregt“ moderiert und den Teilnehmern ständig ins Wort gefallen wird.

Giftige Desinformation

Der Kampf gegen die Desinformation ist eine große Herausforderung und „guter Journalismus“ mehr denn je notwendig in einer Gesellschaft, die sich verändert, weil zwischen „Wahrheit oder Lüge“ nicht unterschieden wird/werden kann.

Der Bundeskanzler ist sich seiner Verantwortung sehr wohl bewusst, das sagte er bereits mehrfach. Er versteht die Angst der Menschen vor einem 3. Weltkrieg und agiert(e) deshalb vorsichtig und nicht „zögerlich“.

In Zeiten „giftiger Desinformation“ kommt den Moderatoren eine „besondere Verantwortung“ zu. Anne Will lachte, während „Mann“ sich die Haare rauft – es ist zum Weinen! Und insbesondere Politiker sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein und sich nicht wie Flusspferde benehmen, die das Maul weit aufreißen.

Zum Artikel von M. Backfisch und Jan Dörner eine kurze Abhandlung: „Ukraine-Krieg: Der Kanzler handelt bei den Waffenlieferungen ausgesprochen vorsichtig“ – „und das ist auch gut so.“

Monika Happle

Bensheim

