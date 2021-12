Man stellt sich die Frage, sind die gewählten Vertreter in der Stadtverordnetenversammlung überhaupt willens, Sparmaßnahmen zu beschließen? Ich sage dazu klar: Nein! Denn es ist nicht erst seit Herbst 2021 bekannt, dass die Stadt Bensheim ein finanzielles Problem hat. Dies zeigte sich bereits mit Vorzeichen in 2020, als es keine Haushaltsvorlage im Herbst gab – sondern erst im Frühsommer 2021.

Wo bleiben denn die klaren Sparvorlagen (Streichungen) der Parteien und Wählergemeinschaften? Antwort: Keiner möchte seine Wählerklientel verprellen und alte Zöpfe abschneiden! Nach dem Motto: „Wasch mich, aber mach mich nicht nass.“

Den Vogel schießt der Kämmerer Oyan (Grüne) ab, indem er die Frage stellt, ob sich Bensheim vorstellen kann, keine Stadtkultur und kein Schwimmbad mehr zu haben.

Nur hierzu sei bemerkt, ich konnte in seiner Person als Kämmerer in den letzten Jahren keinen Sparwillen feststellen – im Gegenteil, so wie die Einnahmen gestiegen sind, ist analog auch die städtische Verschuldung gestiegen.

Wie viele Bürger nutzen Angebote?

Meine Gegenfrage hierzu ist: Wie viele Bensheimer nutzen statistisch diese Angebote und rechtfertigt es dies, hier mit Steuererhöhungen für die Allgemeinheit zu reagieren? Die Stadt Kassel hatte hier starke Einschränkungen gemacht und Kultur/Schwimmeinrichtungen geschlossen, da diese nicht mehr finanzierbar waren.

Nur Kassel hat sich Gedanken gemacht und seine Bürger nicht im Stich gelassen und dadurch etliche Einrichtungen dann in Vereinsträgerschaft übergeben. Wir sind leider in Bensheim zum Beispiel gegenüber Heppenheim nicht mehr die, welche das Wunschkonzert bestimmen (Kommunalaufsicht).

Man kann nicht propagandamäßig gegen Steuererhöhungen wettern, wenn für die Bürger in der Öffentlichkeit keine plausiblen Maßnahmen ergriffen werden. Hier war Zeit genug und jetzt vor Toresschluss kann man keine Millionenbeträge einsparen.

Michael Horschler

Bensheim