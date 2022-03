Wo sind eigentlich all die fleißigen und ach so mitfühlenden Leserbriefschreiber geblieben, die in den vergangenen Wochen angesichts des massiven Zusammenzugs russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine so unglaublich viel Verständnis gezeigt haben für Putin?

Seit dem Beginn des Krieges vor mehr als einer Woche ist es da erstaunlich ruhig geworden.

„Krieg“ darf man dort nicht sagen

Wobei man „Krieg“ nach russischem Verständnis ja gar nicht sagen darf. Laut dem lupenreinen Demokraten – dafür halten ihn ja wohl nach wie vor viele, die bei uns gegen die „Corona-Diktatur“ auf die Straße gehen – und großen Philanthropen Wladimir Wladimirowitsch Putin handelt es sich bei de Angriff ja nur um eine „Spezialoperation“ – ach so, na dann.

Begründet hat er diesen unfassbaren, fürchterlichen Bruch des Völkerrechts unter anderem mit „Menschenrechtsverletzungen und der Unterdrückung der Opposition“ im Nachbarland. Darauf muss man erst einmal kommen.

Roland Gröger

Lorsch