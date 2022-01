Für den deutschen Staatsbürger ist es eine Schande, wie die neue Bundesregierung die über Jahrzehnte lang erarbeitete Reputation um eine weltweite Anerkennung in den Themen Außen-/Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den Boden versenkt.

Wenn man einen säuselnden Bundeskanzler sieht, der nicht führungsstark auftritt, eine Außenministerin mit politischen Sandkastenspielen und eine helmverteilende Verteidigungsministerin, dann fragt man sich, was kommt als nächster Affront – oder? Unsere Europäischen Nachbarn, die eine existenzielle Gefährdung ihrer Staaten sehen, bitten und betteln bei der Bundesregierung um umgehende Unterstützung und Hilfe.

Viel schlimmer ist, dass wir uns nicht erst seit heute eingestehen müssen, dass die Bundesrepublik durch jahrelange politische Fehlentscheidungen und Misswirtschaft nicht in der Lage ist und auch nie war, sich wenigstens selbst in ihrem eigenen Territorium militärisch zu verteidigen, da man die Bundeswehr kaputt gespart hat.

Wir brauchen unsere Nato–Bündnispartner – sind aber selbst zu feige, diesen und auch „nicht“ Nato-Mitgliedern wie der Ukraine bei einer Invasion die nötige hierzu angeforderte Unterstützung zu gewähren.

Wenn man aber Politiker in wichtige Ämter setzt – quasi hier nicht die Fähigkeit entscheidet, sondern das Parteibuch, dann kommt oben genanntes zum Tragen. Wieso müssen sich denn die gewählten Vertreter eigentlich noch über die geschlossenen Vereinbarungen zum Beispiel mit der Nato Gedanken machen, wenn das Schlimmste – „der Verteidigungsfall“ – eintritt und man dann erst im Bundestag eine Debatte darüber führen muss.

Unsere Politik hat in den letzten Jahren an „Schurkenstaaten“, die nachweislich Menschenrechte verletzten, alles Mögliche an Waffen geliefert. Nur im Sinne der Verteidigung der Ukraine sagt man „Nein“, obwohl Bündnispartner hier genau das Gegenteil tun.

Was ist denn, wenn die Nato-Partner in den drei Baltenstaaten angegriffen werden? Ist die Bundesregierung denn dann bereit, sofort nach dem ausgerufenen Verteidigungsfall mit Soldaten und Kriegsgerät diesen Angriff abzuwehren oder verstecken wir uns wie bereits mehrfach hinter unserer Kriegsvergangenheit?

Michael Horschler

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum