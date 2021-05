Unwahrheit zu CO2-Anteil ist längst entlarvt

Leserbrief „Die Freiheit der Einzelnen wird eingeschränkt“, BA vom 27. Mai

Eine Falschdarstellung wird durch häufiges Wiederholen nicht wahrer. Die Behauptung, dass der von Deutschland verursachte Teil des CO2 in der Erdatmosphäre lediglich 0,00004 Prozent betrage, ist als Unwahrheit der Treibhauseffekt-Leugner längst entlarvt. Seit 2010 geistert diese Behauptung durch diverse Medien.

Ausstoß reichert sich an

Die „Berechner“ haben zum einen den Anteil an der Erdatmosphäre als Ganzes mit dem Anteil an dem darin befindlichen CO2 „verwechselt“, und zum zweiten nicht verstanden, dass der vom Menschen verursachte zusätzliche CO2-Ausstoß sich – im Gegensatz zum Kreislauf -CO2 des natürlichen CO2-Kreislaufs – eben anreichert, sein Anteil also über die Jahre steigt. Sonst gäbe es das Problem ja nicht.

Deutschland ist nicht allein

Richtig bleibt lediglich, dass in Bezug auf den Treibhauseffekt Deutschland allein das Klima nicht retten wird. Aber wir sind auch nicht allein, siehe die Verurteilung von Shell in den Niederlanden.

Nicht, dass ich glauben würde, bei Klimaschutzgegnern aus Prinzip würde eine sachliche Korrektur irgendetwas bewirken – aber die Leserinnen und Leser, die an sachlichen Argumenten interessiert sind, haben einen Anspruch auf Richtigstellung dieser kruden Behauptungen.

Ralf Löffler

Lindenfels

