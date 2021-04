Sensible Elektronik vor Angriffen schützen, BA vom 8. April

AdUnit urban-intext1

Eine Förderung in Höhe von 2,1 Millionen Euro aus Steuergeldern erhält das Bensheimer Unternehmen HTV, das war am 8. April im Bergsträßer Anzeiger zu lesen. Dazu überreichte der Parlamentarische Staatssekretär Michael Meister persönlich den Förderbescheid dem Geschäftsführer Edbill Grote.

Mit dem Geld soll ein „Multisensorsystem für elektronische Komponenten“ entwickelt werden. Des weiteren erfährt man unter anderem, dass die Unternehmensgruppe einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaftet und 150 Mitarbeitern am Stammsitz Bensheim hat. Keine Frage, eine tolle Sache für den Standort Bensheim und sicherlich eine sinnvolle Anlage unserer Steuergelder.

Unter dem Artikel steht ein Beitrag mit der Überschrift „HTV soll verkauft werden“. Grote beklagt sich da „über eine seiner Meinung nach mangelnde Wertschätzung der heimischen Wirtschaft“ und „mit dem Standort Deutschland habe er am liebsten gar nichts mehr zu tun“. Die Frage, warum er dennoch die Fördermittel annimmt, lässt der Artikel leider offen. „Eine kollektive Lethargie“ will Grote erkannt haben, „wenn es darum gehe, Perspektiven zu erkennen, den deutschen Mittelstand zu fördern und somit wertvolles Know-how im eigenen Land zu sichern“.

AdUnit urban-intext2

Wohnsitz in der Schweiz

Weiter erfährt man, dass Grote seinen Wohnsitz vor einem halben Jahr in die Schweiz verlegt hat, da in „Deutschland [...] Kreativität blockiert und mutige Veränderungen verhindert“ würden. Das Unternehmen will er verkaufen. Den Unternehmenswert wird die BMBF-Förderung aus Steuergeldern sicherlich nicht mindern.

Ein ausgewiesenes Innovations- oder Fördermittelparadies ist die Schweiz nicht gerade; einige Kantone sind eher als Steuerparadies bekannt. Kein Nachteil für den geschäftsführenden Gesellschafter beim anstehenden Unternehmensverkauf.

AdUnit urban-intext3

Wie Herr Meister wohl über den zweiten Artikel denkt, der ihm wie aus einer anderen Welt erscheinen sollte?

AdUnit urban-intext4

Armin Kübelbeck

Bensheim