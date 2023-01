„In der neuen Postagentur herrscht schon viel Betrieb“, BA vom 21. Januar

Nur nicht gleich, nicht auf der Stell‘, denn bei der Post geht‘s nicht so schnell“, singt die Christel von der Post im Vogelhändler schon vor über 100 Jahren.

Irgendwie ist es fast wieder beruhigend, dass das auch heute noch gilt, in der Zeit der Zeitenwende, zumindest in Einhausen.

In der Weschnitzgemeinde ist es nun zwar gelungen, einen Betreiber für die neue Postagentur zu finden, allerdings mit einer dreiwöchigen Phase ohne Service am Ort und das ausgerechnet zum Jahreswechsel. Nicht sehr kundenorientiert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Verantwortlichen mehrere Monate Zeit für eine bessere Vorbereitung hatten und wenn man weiß, dass die Bereitstellung einer Postfiliale in Gemeinden der Größe Einhausens zu den Pflichtleistungen des Bonner Konzerns gehört.

Dass mehr Kundenorientierung möglich ist, sieht man gut in Heppenheim, wo eine ähnliche Verlagerung ohne Serviceunterbrechung organisiert wurde.

Joachim Wiegand

Einhausen

