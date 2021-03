Nun hat auch in Auerbach auf dem Aldi-Parkplatz am Berliner Ring die Unsitte Einzug gehalten, wonach für das Nichtanbringen einer Parkscheibe eine „Vertragsstrafe“ von 29,90 Euro fällig wird. Aldi überlässt die „Parkraumbewirtschaftung“ der in Düsseldorf ansässigen Firma SafePlace.

Knöllchen verweht

Übrigens: Wird das Knöllchen gleich nach dem „Beweisfoto“ zufällig vom Winde verweht, erhält man rund vier Wochen später eine Forderung über 44,80 Euro. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Kein Knöllchen an der Windschutzscheibe – so kommt es auf dem Parkplatz nicht zum Aufruhr und der „Parkraumbewirtschafter“ kann ungestört weitere „Verstöße gegen die auf der Parkfläche gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ fotografieren.

Nach vier Wochen hat man selten noch einen Kassenzettel, mit man beweisen kann, dass man zur fraglichen Zeit tatsächlich im Markt einkaufen war.

Einkaufsgutschein verschickt

Auf Nachfrage bittet Aldi um Verständnis und betont, man lege sehr viel Wert auf die Gleichberechtigung der Kunden. Aufgrund des fehlenden Kassenbelegs könne man nicht den gesamten Betrag erstatten und verschickt stattdessen einen Einkaufsgutschein in Höhe von 20 Euro – selbstverständlich „aus Kulanz, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“. Kopfschüttelnd kauft der Leserbriefschreiber fortan anderswo ein.

Clemens Lichter

Bensheim

Info: Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserbriefe