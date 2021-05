Unser christlicher Glaube braucht Kirchen

„Man kann auch Christ sein, ohne der Kirche anzugehören“, BA-Leserforum vom Donnerstag, 6. Mai

Ich bin Katholik und ich bekenne mich zu meiner Kirche trotz aller Missstände. Und gerade jetzt braucht sie in ihrer größten Krise die Solidarität von uns Gläubigen.

Die Millionen Menschen, die ein „privates Christsein“ nach ethischen und moralischen Werten angeblich leben, haben vielfach(nicht alle) nur die Vermeidung der Kirchensteuer im Sinn (circa neun Prozent der Steuerschuld).

Dieser Trend hatte vor allem in unserer Region fatale Folgen. Denken wir nur an die monatelangen Diskussionen über die Liebfrauenschule in Bensheim und das Haus am Maiberg in Heppenheim. Die Vorteile von christlichen Institutionen werden gerne in Anspruch genommen, aber wenn dann die finanziellen Mittel zur Weiterführung fehlen, ist das Gejammere groß.

Natürlich kann jeder Mensch, ob mit oder ohne Konfession, Atheist oder Andersgläubiger ein erfülltes und glückliches Leben führen und positive Beiträge für das Gemeinwohl leisten. Aber wir Christen wissen, dass Christus mit seiner Auferstehung uns die Hoffnung auf ein Leben danach gegeben hat, wie immer das sein wird.

Klaus Demel

Lorsch

