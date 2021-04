Unglaublich, was bei der CDU in letzter Zeit stattfand

Mit der Festlegung von Annalena Baerbock als Kandidatin der Bündnisgrünen ging es weitgehend geräuschlos ab. Die beiden Co-Vorsitzenden hatten sich untereinander geeinigt, wer es werden soll. Robert Habeck und der Rest seiner Partei haben das akzeptiert.

Zum Glück hatte die SPD ein solches Vorgehen sofort ausgeschlossen. Hätte man das genauso gemacht, wäre Saskia Esken nun Kanzlerkandidatin und die Umfragewerte für die SPD würden bestimmt nicht besser aussehen. Die SPD ist die einzige Partei, die ihren Kanzlerkandidaten nicht aus der Parteivorsitzenden-Riege bestimmt hat. Und das ist gut so. Mit Olaf Scholz hat die SPD einen auf allen Regierungsebenen erfahrenen und kompetenten Kandidaten bestimmt und das mit Bedacht sehr frühzeitig. Bravo.

Keine Schadenfreude

Für die Situation der CDU kann ich keine Schadenfreude empfinden. Es ist für mich unglaublich, was dort in letzter Zeit so stattfand. Friedrich Merz war zunächst als Kandidat für den Vorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer angetreten und zuletzt gegen Armin Laschet.

Wie man bei Interviews mit Laschet und seinem Verhalten in Talkshows erkennen kann, glaubt Laschet bis heute, dass ihn die CDU zum Vorsitzenden gewählt hat, weil er so toll ist. Nach meiner Einschätzung wurde er von einer knappen Mehrheit in der CDU gewählt, die Merz unbedingt verhindern wollten. Die Merz-Fans waren nur ein paar weniger als die Merz-Gegner. Wer braucht denn schon den Black-Rock-Vertreter in der deutschen Politik? Sollen wirklich die aktuellen CDU-Politiker hintenanstehen, nur damit der Politaussteiger ein Comeback feiern kann?

Vernichtende Grabenkämpfe

Nun hat nach langen vernichtenden Grabenkämpfen die Union einen Kanzlerkandidaten gekürt. Man glaubt es kaum. Wieder war es Laschet und wieder nicht, weil er so toll ist, sondern nur, um Markus Söder zu verhindern. Es zeigt sich: Die CSU ist nicht gespalten, jedoch die CDU absolut.

Die Mehrheit in der CDU weiß zwar, dass sie mit Laschets katastrophalen Umfragewerten chancenlos ist und nur mit Söder den Kanzler stellen könnte, doch die Parteioberen der CDU haben Bedenken, wenn Söder gewählt wird, könnte er eventuell auch wieder 16 Jahre lang Regierungschef bleiben. Deshalb stehen sie (noch) zu Laschet, nicht aber hinter ihm.

Bemerkenswert ist auch der sehr deutliche Einsatz von Friedrich Merz für Laschet als Kanzlerkandidat. Merz weiß genau, dass mit Laschet nichts zu gewinnen ist, deshalb hat er ja für ihn gekämpft. Wäre Söder Kandidat der Union geworden, hätte sich Merz eine neue Ära für sich abschminken können.

Jetzt wittert er wieder eine Chance. Ich glaube, dass Merz den ungeliebten Kanzlerkandidaten Laschet noch vor der Bundestagswahl ablösen wird, wenn Laschets Umfragewerte weiter sinken.

Die beiden anderen Kanzlerkandidaten Scholz und Baerbock arbeiten schon in der Berliner Bundespolitik und wollen genau dort bleiben und weiter zum Regierungschef aufsteigen.

Aber was will Laschet? Wird er auch bei einer verlorenen Wahl der CDU nach Berlin wechseln und als Oppositionsführer agieren? Nein, daran glaube ich keine Sekunde lang. Er will dann Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bleiben. Zurzeit drückt er sich vor entsprechenden Fragen. Ich vermute, dass er seine Kandidatur nicht zu Ende gedacht hat. Er wird rechtzeitig das Handtuch werfen und Friedrich Merz tritt dann als Retter der CDU auf mit einer bis dahin gewachsenen Fangemeinde innerhalb seiner Partei. Vielleicht darf Laschet dann sogar Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben, wenn Merz ihm das großzügig gewährt. Die letzten Worte, wer Bundeskanzler wird, haben zunächst wir Wähler und danach die Koalitionsverhandler.

Der Niedergang der CDU

Es bleibt also spannend bis ins Jahr 2022 hinein, wenn die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel die nächste Weihnachtsansprache und dann die Neujahrsansprache halten wird, weil sich immer noch keine neue Regierung zusammengerauft hat.

Es könnte aber noch weitergehen, dass ab 2022 Markus Söder die CSU deutschlandweit aufstellen wird. Viele Söder-Fans und viele Laschet-Verweigerer gibt es heute schon genügend, die von der CDU zur CSU überlaufen würden. Und Laschet? Der würde bestimmt nicht einsehen, dass er den Niedergang der CDU eingeleitet hat.

Wolfgang Hechler

Lautertal

