In einem Interview verunglimpfte Friedrich Merz die ukrainischen Flüchtenden, vorwiegend Frauen mit kleinen Kindern, als „Sozialtouristen“. Warum er das machte, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich möchte mich als deutscher Bürger bei diesen Menschen entschuldigen. Noch nie habe ich mich für die Aussage eines deutschen Politikers so geschämt.

Um den Flüchtenden ein Gesicht zu geben: Wir haben eine ukrainische Familie aufgenommen, die Mutter ist in Charkiv leitende Ärztin gewesen, die beiden Kinder, 15 Jahre und 13 Jahre, haben innerhalb kürzester Zeit hier Deutsch gelernt. Im März hat die Mutter nach einem Raketeneinschlag im eigenen Krankenhaus noch einen Kollegen amputiert und andere Verletzte versorgt. Danach hat sie sich mit ihren Kindern auf den Weg gemacht, da ihre Wohnung in einem Außenbezirk der Stadt lag, der permanent bombardiert wurde.

Als Ärztin ist ihr diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Hier in Deutschland hat sie Deutsch gelernt und arbeitet als Flüchtlingskoordinatorin im Lindenfelser Krankenhaus. Ich habe noch nie eine so starke, selbstständige, intelligente und stolze Person kennenlernen dürfen.

Dann las sie am 29. September den Bericht über Friedrich Merz und seine „Sozialtourismus-Behauptung“ im BA. Ich saß am Tisch daneben und versuchte ihr zu erklären, dass wir Deutschen nicht so denken wie der Vorsitzende der zweitstärksten Partei in Deutschland.

Am 2. Oktober teilte sie uns mit, dass sie mit ihren Kindern am Mittwoch wieder zurück nach Charkiv fährt. Sicher hat sie schon lange mit der Entscheidung gerungen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, aber ich bin sicher, dass diese entwürdigende Beleidigung seitens Herrn Merz mit ein Grund für ihre Entscheidung war.

Sie reist nun zurück in die umkämpfte Ostukraine, in der Charkiv immer wieder mit Raketenangriffen terrorisiert wird und zu einer Zeit, in der Putin mit der Mobilisierung, Annexion und immer lauteren Atomdrohungen neu Eskalationen vorantreibt.

Sicher ging die Aussage von Herrn Merz auch an anderen ukrainischen Menschen hier im Land nicht unbeachtet vorüber. Ich gehe davon aus, dass noch weitere Ukrainer Herrn Merz Einlassung zum Anlass nehmen, wieder in ihre unsichere Heimat zurückzukehren. Und es ist nur eine statistische Randnote, ob und wann eine dieser Personen von Putins Angriffen verletzt oder getötet wird.

Die halbgare Entschuldigung von Herrn Merz kann ich nicht annehmen. Er sollte zurücktreten.

Christian Raab

Bensheim

