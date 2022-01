„Höhere Energiepreise sind politisch gewollt“ und Interview mit Carsten Hoffmann (GGEW), BA vom Samstag, 15. Januar

Gewollt, aber nicht gekonnt“ möchte ich den verantwortlichen Politikern zurufen. Und das angesichts der dringend notwendigen Energiewende und massiv steigender Energiepreise.

Der Aufwand an Bürokratie für die Inbetriebnahme sowie die dauerhafte Auseinandersetzung mit wechselnden Vorschriften insbesondere im Steuerbereich während der Betriebszeit halten nicht wenige Menschen davon ab, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren.

Die Mitte letzten Jahres vom BMF (Bundesfinanzministerium) in Aussicht gestellte steuerliche Vereinfachung für den Betrieb kleiner PV-Anlagen („Ertragssteuerliche Verfahrensregelung“) wurde im Herbst modifiziert, ergänzt und teilweise zurückgenommen. Aus der Traum von einem schier beispiellosen Vorhaben der Entbürokratisierung für Bürger in einem so wichtigen Bereich.

Und inwiefern die Energieversorger ein Interesse daran haben, ihre Kunden und Verbraucher in eine teilweise Unabhängigkeit zu entlassen, darf auch infrage gestellt werden. Das merkt man zum Beispiel daran, dass es bisher nur immens aufwendig, wenn überhaupt, möglich ist, sein E-Auto nicht nur mit PV-Strom tagsüber umweltfreundlich zu laden, sondern abends als Stromquelle zu nutzen.

Das wechselseitige Verweisen zwischen Politik und Energiewirtschaft kennt genau ein Ziel und Opfer: den Verbraucher, der am Tropf hängen bleiben soll.

Siegmar Hofmann

Bensheim