Eine Freitreppe in einigem Abstand zum Bürgerwehrbrunnen mit dem heiligen Georg wäre die ideale Lösung, um einen attraktiven und zukunftsträchtigen Brennpunkt in der Stadt zu schaffen. Alleine die Verweildauer auf der Treppe als Ruheplatz und der imposante Blick auf die Kirche wären wert, darüber nachzudenken, wo sinnvollere und gemeinnützigere Projekte und Maßnahmen ohne Geldverschwendung unterstützt werden sollten.

Es ist noch nicht zu spät

Es ist noch nicht zu spät, die Richtung zu ändern. Und viele Bürger, die bereits mit der Aussage leben, dass die da oben eh machen, was sie wollen, würden vielleicht mal wieder die gewählten Volksvertreter anders beurteilen und beachten.

Und dann würde ein Traum wahr, den ich bereits vor Monaten, fern von Bürgerentscheiden und Werkstattverfahren hatte: Ich träumte von einem wunderschönen Platz inmitten einer Stadt. Der war begrenzt mit einer imposanten Mauer hin zu einem Gotteshaus. Eine Treppe führte nach oben. Ein Brunnen plätscherte nicht weit davon. Mit Bäumen umsäumt, Schatten spendend.

Summende Insekten

Ringsum blühende, duftende bunte Blumen, grüne Sträucher und summende Insekten. Ruhebänke und Tische, überspannt mit Sonnenschirmen, luden ein zur Rast. Zum Atemholen nach einem erlebnisreichen Einkaufsbummel. Für ein Schwätzchen und zum Gedankenaustausch.

Kinder spielten in einer Nische. Die Rutsche machte Riesenspaß. Auf der anderen Seite saßen ein paar Ältere, sicher versunken in Gedanken an die gute alte Zeit. Ein junges Eis essendes Paar plauderte angeregt. Ein Mann war vertieft in seine Tageszeitung. Ein Straßenmusikant spielte verträumte Melodien. Eine muntere Reisegruppe belegte den Platz rund um eine gemütliche Sitzecke. Ein Zauberer zeigte seine Kunst auf einer kleinen Bühne. Kaffeeduft einer Rösterei drang ins Freie. Und ich hatte ein unbeschreiblich schönes Gefühl ob dieser Atmosphäre.

Mein Traum war plötzlich zu Ende

Aber ganz plötzlich war mein Traum zu Ende, Wie das mit Träumen so geht. Sie scheitern an der Wirklichkeit. Die Realität holt sie ein. Und dann wird plötzlich immer noch weiter diskutiert. Werden Arbeitsgruppen gebildet. Profilieren sich Experten mit plötzlich neuen Vorschlägen. Werden bereits gemachte Beschlüsse in Frage gestellt.

Und ich hatte mich so gefreut, dass endlich die greifbare Lösung für die Menschen dieser liebenswerten Stadt gefunden wird. Aber nichts geschieht in Bensheim, dem Herz der Bergstraße.

Klaus Straub

Einhausen