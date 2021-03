„Regierung steht mit heruntergelassenen Hosen da“, BA-Leserforum vom Mittwoch, 3. März

Ich kann dem Leserbriefschreiber zur Kritik an der hessischen Impfstrategie nur zustimmen. Ich bin Erzieherin in Bensheim und habe mich in der letzten Woche über das Portal des Landes Hessen für einen Impftermin vormerken lassen. Ich hatte die große Hoffnung, dass wir Erzieher, die wir jetzt seit dem 22. Februar im „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ in der Kinderbetreuung sind und eine nahezu 100-prozentige Auslastung der Kitas haben, nun tatsächlich zügig geimpft werden – so, wie es der Presse zu entnehmen war und ist.

Hier die Antwort, die ich nach der Registrierung über das Impfportal erhalten habe: „... Ihnen wird in den kommenden Wochen ein Impftermin für Ihre Erst- und Zweitimpfung ... zugesendet Wir sind bestrebt, so schnell wie möglich einen Termin zur Schutzimpfung zu ermöglichen. Da die Impfstoff-Lieferungen an die Bundesländer derzeit nur begrenzte Planbarkeit erlauben, kann es mitunter mehrere Wochen dauern, bis Sie die E-Mail mit Ihren Terminen ... erhalten. Bitte sehen Sie bis dahin von Nachfragen zu ihrem Impfterminstatus ab.“

Soweit zur Realität dessen, was wir zur Impfstrategie auch für Erzieher lesen. Und wir würden vielleicht gerne einmal eine Nachfrage haben, wie es einigen von uns damit geht.

Claudia Arndt

Lautertal

