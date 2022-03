Vielleicht täusche mich auch. Aber ich habe den Eindruck, dass auf der Autobahn langsamer gefahren wird. Das wäre ein positives Signal, dass wir in Krisenzeiten eigenverantwortlich und vernünftig handeln. Und dass ein von oben verfügtes Tempolimit von 130 km/h (in vielen europäischen Nachbarländern auch weniger), wie es die neue Bundesregierung ohne Not fallengelassen hat, auch gar nicht nötig ist. Die Argumente dafür brauchen nicht wiederholt zu werden. Sie sind stark und liegen auf dem Tisch. Und die gelten auch in wieder friedlicheren Zeiten.

Frank Meessen

Heppenheim

