Meine 95 Jahre alte Mutter benötigte sieben Monate nach ihrer zweiten Corona-Impfung nun endlich eine Booster-Impfung. Deshalb nahmen wir an der Impfaktion im Bensheimer Parktheater teil. Wir waren bereits um 10.30 Uhr vor Ort, um nicht in einer später endlosen Schlange zu „versauern“, allerdings war die Schlange schon sehr lang.

Zweieinhalb lange Stunden verbrachten wir stehend unter freiem Himmel, es ging unendlich langsam voran, manchmal für zehn Minuten überhaupt nicht. Wie die meisten anderen harrten wir bei Regen und Kälte trotzdem aus. Meine Mutter hielt sich bewundernswert.

Viele Menschen in Schlange schienen noch nie etwas von Abstandsregeln gehört zu haben – oder hatten schlicht keine Lust, darauf zu achten. Es war eine Ansammlung wie früher in der Kinoschlange.

Warum nicht im Bürgerhaus?

Direkt gegenüber der Eingangstür ins Parktheater liegt das Bürgerhaus. Gerade neu gemacht, sehr groß, sehr leer, sehr viel Platz im Inneren und vermutlich wärmer und trockener als draußen. Warum man den frierenden und nassen Menschen nicht das Bürgerhaus zur Verfügung gestellt hat, ist mir schleierhaft. Dort hätte sicher der Großteil der Wartenden ihren Platz und Schutz vor dem Wetter finden können.

Als wir es dann nach zweieinhalb Stunden endlich bis in das Foyer des Theaters geschafft hatten, sahen wir eine Mitarbeiterin, die für die Entgegennahme der Impfunterlagen und alle Fragen der Menschen zuständig war. Eine! Sie saß auf einem kleinen Stühlchen, auf einem zweiten vor ihr stand ein kleiner Laptop. Zwei kleine Cocktailtischchen und ein Stehtisch, mehr Platz zum Ausfüllen der Unterlagen gab es für die Wartenden nicht.

Privatsphäre Fehlanzeige

Unten vor der Bartheke des Theaters waren vier kleine Impfkabinen aufgebaut, die den Namen nicht verdienten, weil sie kaum Sichtschutz boten. Man sah also zwangsläufig Damen im BH und Herren im Feinripp-Unterhemd dort sitzen und auf ihre Spritze warten. Privatsphäre Fehlanzeige. Aber wenn man so lange im Kalten auf diesen Moment gewartet hat, nimmt man diese Dinge einfach zähneknirschend in Kauf.

Frage: Warum war das alles derart stümperhaft organisiert? Wir erfuhren, dass für diese Aktion der Kreis verantwortlich war, nicht die Stadt Bensheim. In dieser Woche stand im BA, dass nur 450 Impfdosen zugeteilt werden konnten, weil es angeblich – wie auch an anderen Impfstellen und in den Hausarztpraxen – Nachschubschwierigkeiten gäbe.

Es erscheint daher sehr eigenartig, dass dann der Gesundheitsminister vor Kurzem vor der Kamera vollmundig erklärte, es seien mit rund 50 Millionen Dosen mehr als genug in Deutschland verfügbar. Die bei dieser Aktion eingesetzten wenigen Helfer, waren alle sehr nett und freundlich, trotz der für sie sehr stressigen Arbeitsbedingungen.

Nach vier Stunden geschafft

An Personal herrsche kein Mangel, nur die Räumlichkeiten und die Organisation der Impfdurchführung seien sehr schlecht, sagte uns eine Mitarbeiterin – mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Chapeau! Und herzlichen Dank! Ich hätte unter diesen Umständen sicherlich nicht eine derartig positive Ausstrahlung bieten können.

In der Tat ist es sehr unverständlich, dass nicht mehr Personal und ein anderer Raum eingesetzt wurde, um die Impfungen zügig durchzuziehen. Nach ziemlich genau vier Stunden hatte das Theater ein Ende und meine Mutter – sichtlich erschöpft, aber glücklich, weil endlich „geboostert“ – konnte die Szene verlassen. Mit einem bedauernden Blick über die noch immer lange Schlange der Wartenden.

Übrigens war am Freitag, 27. November, in Groß-Rohrheim bei einer ähnlichen Veranstaltung der Impfstoff auch bereits eineinhalb Stunden vor Abschluss der Impfaktion verbraucht. Dort hatten wir um 17 Uhr auch schon versucht, eine Impfung zu bekommen.

Es ist zu hoffen, dass bei den inzwischen Millionen von Impfwilligen, dem vorhandenen Impfpersonal, dem großen Engagement der Helfer und Hausärzte, den überlasteten Kliniken und der aktuellen Gefahrenlage die Regierung endlich für den notwendigen Impfnachschub sorgt und die Organisatoren für eine sehr zügige Durchführung sorgen. Genug Räumlichkeiten im öffentlichen Bereich gibt es ja wohl. Also, wer steht da immer noch auf der Bremse – und vor allem warum?

Ingo Spielhoff

Einhausen