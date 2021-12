Warum muss Bensheim sparen? Weil über viele Jahre von den Verantwortlichen unserer Stadt das Geld nur so zum Fenster rausgeschmissen wurde. Ich erinnere an das Bürgerhaus: Es stand zur Debatte: Neubau oder Renovierung. Es wurden Ausschreibungen in Auftrag gegeben, teure Modelle zum Neubau gefertigt und vorgestellt. Nach dem Bürgerentscheid entschied man sich für eine Sanierung. Das viele Geld war weg und die Renovierung war um das Vielfache teurer. Man kommt zu der Erkenntnis: Ist ja egal, ist ja nicht unser Geld.

Nächstes Thema: Haus am Markt. Wie kann man, ohne das schon irgendetwas entschieden ist, einen Pachtvertrag mit dem „Café Extrablatt“ abschließen? Hier gehören die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen – so kann man nicht mit den Steuergeldern von uns Bürgern umgehen.

Jetzt muss/soll gespart werden, unter anderem bei der Straßenreinigung, Pflanzkübeln, Straßenbeleuchtung, Spielplätzen, durch Erhöhung der Kitagebühren. Es herrscht anscheinend Ratlosigkeit bei den Verantwortlichen im Rathaus. Es muss Geld in die leeren Kassen, egal wie.

Weihnachtsmarkt: Er wurde aus den bekannten Gründen leider wieder einmal abgesagt. Warum bekommen es unsere Nachbargemeinden im kleinen coronakonformen Rahmen hin und Bensheim nicht? Die Beleuchtung ist sehr schön, aber nicht einmal ein Kinderkarussell, eine Imbissbude oder Ähnliches sind vorhanden. Was soll man dann abends in der Stadt? Nur die Lichter anschauen? Darunter leidet auch der Einzelhandel in unserer Stadt. Bensheim war einst eine attraktive Stadt, mit vielen Geschäften – und was ist heute?

Den Verantwortlichen unserer Stadt empfehle ich, einen Blick in unsere Kreisstadt zu werfen. So kann man wunderschön einen Marktplatz gestalten und wieder mehr Besucher in die Innenstadt locken.

Bedauerlich ist ebenfalls, wie seit Jahren die Fachwerkhäuser am Marktplatz verfallen. Irgendwann bleibt nur der Abriss. Wo bleibt da der Denkmalschutz?

Cornelia Mennel

Bensheim

