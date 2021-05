Statt Neupflanzung Erhalt des Bestands unterstützen

Dass wir seit letztem Jahr in Lorsch eine Baumschutzsatzung haben, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Leider könnten die Skeptiker der Satzung aber recht behalten. Privatpersonen müssen durch diese Satzung die finanzielle Last für ein Gut tragen, das der Allgemeinheit von Nutzen ist.

Das Förderkonzept, das jetzt verabschiedet werden soll, macht diese Situation nicht besser, denn da geht es um Neupflanzung, nicht um Erhalt des Bestandes. Genau da müssen wir ansetzen, denn erst ab einem bestimmten Alter fangen Kosten für Pflegemaßnahmen, Versicherung etc. bei Gehölzen an, teuer zu werden.

Bevor wir uns mit Neupflanzungen beschäftigen, ist es wichtig, den schützenswerten Bestand zu erfassen. Den Grundstücksbesitzern sollten entsprechende Hilfen angeboten werden, zum Beispiel turnusmäßige Prüfung der Standsicherheit, Haftpflichtversicherung und Hilfe bei Pflegearbeiten.

Allgemeinheit profitiert

Damit steigt die Bereitschaft, Bäume und Hecken zu erhalten. Das kostet Geld, aber nur so wird Naturschutz/Umweltschutz, von dem die Gemeinschaft profitiert, auch akzeptiert werden, denn die Gemeinschaft trägt die Kosten mit. Danach macht auch ein Förderprogramm für Neupflanzungen Sinn.

Johanna Kury-Eberhard

Lorsch

