Mich überzeugt die Stellungnahme der Zwingenberger Stadtverwaltung und des Zweckverbands Kommunale Dienste (ZKD) zu den Grünpflegemaßnahmen im Bereich Bruchgärten nicht („GUD und Bauhof erneut im Clinch wegen Grünpflege“, BA vom 3. März). Sicherlich stehe ich dem „Clinch“ zwischen Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie und Bauhof nicht unbefangen gegenüber. Ich wohne in der Nähe des betreffenden Areals und habe die abgesägte Zierpflaume geliebt.

AdUnit urban-intext1

Im März erfreute der zirka acht Meter hohe Baum uns Anwohner mit einer üppigen Blütenpracht, deren Duft man noch in hundert Meter Entfernung wahrnehmen konnte, im Baum summten die Bienen. Außerdem verstellte die Zierpflaume wohltuend die Sicht von der Diefenbachstraße zu der Glas-Stahl-Beton-verwitterter-Sandstein-Architektur des wenig charmanten Bahnhofsgeländes. Aus. Vorbei. Abgesägt. Es war ein Schock!

Bei aller Emotionalität bleibt jedoch festzuhalten: Die Zierpflaume war nicht „mittig“ durchgebrochen, wie Stadt und ZKD behaupten, sie drohte auch nicht umzufallen. Der Baum bestand aus mehreren Stämmen, nur einer war (seit längerer Zeit übrigens) leicht abgerissen. Davon kann sich jeder vor Ort überzeugen, denn die Stümpfe stehen ja noch. Neben dem – infolge der Sägearbeiten inzwischen weiter abgebrochenen – Teil ragen noch mindestens vier dicke Stämme in den Himmel, die gesund und kräftig waren. Warum hat man die nicht stehen lassen? Sie haben mit Sicherheit niemanden gefährdet.

Stadt und ZKD nennen auch keinen Grund, warum vier weitere Bäume in dem Areal nicht etwa nur zurückgeschnitten, sondern komplett in Höhe des Bodens abgesägt wurden; den Baumstümpfen sind ebenfalls keine Hinweise auf irgendwelche Krankheiten oder Verkehrsgefährdungen zu entnehmen. Und warum die erst vor wenigen Jahren gepflanzten Bäumchen abgesägt wurden, die auch schon wundervoll geblüht haben, wird auch nicht erklärt. Es kann sich ja keinesfalls um Grünpflegemaßnahmen handeln, wenn auf einem wenige Quadratmeter großen Gelände nicht weniger als sechs Bäume gefällt werden; zum „Pflegen“ bleibt da nicht mehr viel Grün übrig.

AdUnit urban-intext2

Mich würde ja wirklich mal interessieren, zu welchem Ergebnis Diplomingenieur für Gartenbau und Leserbriefschreiber vom letzten Jahr angesichts dieser „Pflegemaßnahmen“ denn diesmal kommen würde.

Bezeichnenderweise wurde zu dem Vorwurf der fehlenden Kommunikation mit den Bürgern keine Stellung genommen. Verwaltungen anderer Kommunen bereiten ihre Bürger mit entsprechenden Pressemitteilungen schonend auf solche Maßnahmen vor. Wenigstens hätte man die Gutachten des Baumgutachters oder zumindest das Baumkataster schon mal im Internet veröffentlichen können. Mangel an Transparenz schürt Misstrauen.

AdUnit urban-intext3

Das Areal an der Walter-Möller-Straße im Bereich zur Einfahrt ins Wohngebiet Bruchgärten/Diefenbachstraße ist zu einem unschönen Ort geworden in einer Stadt, die sich als „l(i)ebenswert“ versteht. Unschöne Orte ziehen unschöne Dinge an. Genau das geschieht dort zur Zeit; vermehrt liegen weggeworfene Verpackungen von Waren aus dem naheliegenden Discounter und viele Hundehaufen herum. Es ist dringend nötig, hier Papierkörbe und eine sogenannte „Hundetoiletten“ aufzustellen sowie schleunigst die versprochenen „Ersatzpflanzungen“ vorzunehmen – hier am gleichen Ort und nicht auf einer grünen Wiese vor der Stadt!

AdUnit urban-intext4

Jürgen Bangert

Zwingenberg