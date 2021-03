Nicht ohne Erheiterung habe ich auf Großplakaten den Wahlslogan der SPD „Den Wechsel wählen“ gelesen. Er erinnerte mich daran, dass ich einst, im Frühjahr 1998, dem seinerzeitigen Generalsekretär Herrn Müntefering einen General-Slogan für die anstehende Bundestagswahl vorgeschlagen hatte, der da lautete: „Der Wechsel ist fällig!“ Herr Müntefering ließ mir schriftlich (ich habe es noch) bestätigen, dass er mein Schreiben persönlich und mit Interesse gelesen habe. Er hat es offensichtlich auch an die damalige Werbeagentur weitergeleitet, die dann meinen Spruch gelegentlich auf Plakatwänden einsetzte.

Als Generalslogan aber kreierte man „Wir sind bereit“, was geringfügig der Losung der DDR-Thälmann-Pioniere „Seid bereit!“ „Immer bereit!“ ähnelte. Meine zweimalige Bitte an Herrn Müntefering um ein kleines Honorar blieb unbeantwortet. Nicht einmal zu einem „Dankeschön“ hat sich der Herr aufgerafft.

Da wir schon im Bundesbereich sind, soll, bei dieser Gelegenheit, auch nicht unerwähnt bleiben, dass anschließend der Erzegoist Schröder die einstige Arbeiterpartei auf Jahrzehnte hinaus dadurch ruiniert hat, dass er gegen seine Wähler anregierte, einerseits dem Großkapital nahestand, zum Anderen für Lohnabhängige das Schreckgespenst Hartz 4 schuf. Den hoch dotierten Job (das Vielfache der Kanzler-Apanage) bei Gazprom hat er sehr vermutlich seinem Freund, dem lupenreinen Demokraten Putin, zu verdanken. Als Dank für Nord Stream 2?

Es fehlt an Strahlkraft

Um so mehr ist die jetzige SPD-Doppelspitze bemüht die Partei wieder zur alten Größe als Volkspartei hoch zu päppeln, unterstützt vom Kanzler-Aspiranten Olav Scholz und Entourage. Leider fehlt es ihnen allen ein wenig an Strahlkraft. Dazu müssten sie schon Gesine Schwan und Wolfgang Thierse mit ins Boot holen. Einem solchen Quintett könnte sogar schier Unmögliches gelingen. So wie in Bensheim, wo man sich in Kreisen der Union, niemals hätte vorstellen können, dass jemals ein anderer als einer der ihren Bürgermeister sein könne und bass erstaunt war, dass die Wähler sogar eine von der SPD in dieses Amt hievten. Und so darf die Bensheimer SPD auch hoffen nach und nach mehr „Land“ zu gewinnen. Nichts ist unmöglich.

Joachim Mandrysch

Bensheim

