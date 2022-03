Als Spaziergänger treffe ich oft auf andere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bisher sind sie mir allerdings nicht in Massen begegnet, auch nicht mit Trommeln oder in mehr oder minder lächerlichen Kostümierungen. Sie grüßen in der Regel auch ganz normal und ich bekam auch noch nie ungefragt krude Äußerungen zugerufen. Dies mag ein Grund dafür sein, dass jene Spaziergänger nicht die regelmäßige Aufmerksamkeit genießen.

Jeder kann eine Demo anmelden

Für die regelmäßigen Berichte über die „Spaziergänger“, die jeden Mittwoch in Lorsch lärmend die Anwohnerinnen und Anwohner belästigen, habe ich kein Verständnis. Unsere Demokratie bietet jedem, der sein Anliegen vorbringen möchte, die Möglichkeit, eine Demonstration anzumelden und sich zu artikulieren.

Lärmend und pöbelnd im Schutze der feigen Anonymität durch die Straßen zu ziehen, gehört nicht zu den demokratischen Gepflogenheiten.

Ordnungskräfte beschimpft

Am vergangenen Mittwoch beispielsweise wurden die Ordnungskräfte, die die illegale Demonstration begleiteten, lautstark von Teilnehmerinnen und Teilnehmern beschimpft und angepöbelt. Es spielten sich Szenen ab, die ich keineswegs als „friedlich“ bezeichnen kann.

Es sei den Spazierengehenden, die ohnehin kaum rationalen Argumenten zugänglich sind, nicht verwehrt, sich im Besitz der absoluten Wahrheit zu wähnen. Die ungenehmigten Demonstrationen, die wiederholten lautstaken Belästigungen von Anwohnerinnen und Anwohnern, die Missachtung allgemein akzeptierter Regeln, die feindseligen verbalen Angriffe auf Polizeibeamte, die unsere Demokratie und damit gerade die Rechte von Minderheiten und Andersdenkenden schützen, halte ich keineswegs verharmlosend als „friedlich“.

Skandierte Begriffe zynisch

Statt einer pöbelnden Minderheit regelmäßig die mediale Aufmerksamkeit zu geben, hielte ich einen sachlichen und wissenschaftlich fundierten Faktencheck zu den Inhalten der Demokratiegegner für angebrachter. Angesichts der Ereignisse um die Ukraine ist der häufig lautstark skandierte Begriff „Coronadiktatur“ und die Rufe nach „Demokratie“ geradezu zynisch und sagt viel über den Horizont der „Spaziergänger“ aus.

Joachim Bliemeister

Lorsch