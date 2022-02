Ich war im Stadtzentrum von Lorsch, stand am kommunal genehmigten Kerzenherz vor dem Alten Rathaus und fügte meine eigene blaue Kerze hinzu. Am Rande hörte ich eine heftige Disputation. Das hat mich gestört. Ich versuchte, den Schreihals zu beruhigen. Aber auf einmal merkte ich, wie ich selber in den Tonfall und die Lautstärke des Brüllenden hineingezogen wurde. Später kamen die sogenannten „Spaziergänger“ die Bahnhofstraße herunter, begleitet von Trommeln und voll aufgedrehter transportabler Musikanlage.

Die Demo-Schlange versammelte sich an der Torhalle. Nach zehn Minuten setzte sie sich lautstark in der Römerstraße wieder in Bewegung. Einige näherten sich dem Kerzenherz, setzten eigene Lichter hinzu und legten spöttisch Plakate darunter.

Als ich nach meinem Weggehen zu Hause ankam, zogen die illegal Demonstrierenden mit Trommelschlag und Musikblaster auf der Friedensstraße an mir vorbei, so lange, dass ich sie noch vom Birkengarten, wo ihre Autos standen, hören konnte. Ohne dass das Ordnungsamt eingeschritten wäre.

Schließlich hat das Bundesverwaltungsgericht (Karlsruhe) für die Stadt Freiburg die illegalen „Spaziergänge“ ohne Verantwortliche verboten. Davon habe ich diesseits der Grenze zu Baden-Württemberg noch nichts gelesen! Wie das? Ich dachte bisher: Wo ein Ross ist, muss auch ein Reiter sein, der sich zu seinem Sitz bekennt.

Dirk Römer

Lorsch