Sonderimpftag für unsere Feuerwehren!

„Feuerwehren drängen auf eine Impfung“, BA vom 22. April

Mit Kopfschütteln habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass die aktiven Feuerwehrleute im Kreis Bergstraße noch nicht bei der Impfung gegen Covid-19 „an der Reihe seien“. Die Feuerwehren in unserem Landkreis arbeiten alle ehrenamtlich. Sie stellen für ihre Ausbildung und ihre laufende Fortbildung viele Stunden ihrer Freizeit für die Allgemeinheit zur Verfügung. Dies freiwillig und uneigennützig.

Wenn sie dazu nicht bereit wären, hätten der Landkreis und unsere Städte und Gemeinden eine siebenstellige Summe zu schultern, um den Brand- und Katastrophenschutz sicherzustellen. Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden stehen Menschen zur Seite, egal um welche Uhrzeit, wenn es für diese um Leib und Leben oder ihre Gesundheit geht.

Menschen aus verunfallten Autos herauszuholen oder aus brennenden Wohnungen geht jedoch nicht mit einem Abstand von 1,5 Meter. Bei der Frage der Schutzimpfung gegen Covid-19 geht es jetzt umgekehrt einmal um den Schutz von Gesundheit und Leben derjenigen, die für uns täglich im Notfall zur Verfügung stehen.

Aus meiner Zeit als Landrat habe ich noch gut in den Ohren, wie alle Politiker das Ehrenamt und die Feuerwehren in höchsten Tönen loben. Bei Übungen und Einsätzen stehen schnell die gleichen Politiker vor Ort dabei, um sich für Fotos selbst in Szene zu setzen. Damit es auch jeder sieht, kommt auch schnell der Facebook-Post hinterher. Und am besten ist es natürlich, wenn so etwas kurz vor Wahlen stattfinden kann.

Was muss im Kopf eines aktiven Feuerwehrkameraden vorgehen, wenn diese jetzt die Antwort bekommen, dass sie beim Impfschutz „noch nicht an der Reihe sind“? Diese Haltung finde ich zutiefst empörend und gegenüber dem Ehrenamt der Feuerwehren gerade zu brüskierend. Wenn im Landkreis Politik mit Zivilcourage stattfinden würde, würde ein Sonderimpftag für unsere Feuerwehrleute eingelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dagegen wirklich Protest geben würde, sondern wahrscheinlich eher Applaus.

Ich fordere die politisch Verantwortlichen dringend auf, ihrer Verantwortung gegenüber unseren Feuerwehrleuten gerecht zu werden. Hinweise auf Paragraphen, die das angeblich verhindern, sind ärmlich und nicht akzeptabel.

Matthias Wilkes, Landrat a.D.

Lautertal