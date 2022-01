Am Montagabend waren wir viele in Bensheim. Und ich habe nicht einen Menschen getroffen, gesehen und gesprochen, der den Unterstellungen der Parteien und Behörden auch nur annähernd entspricht. Was ich aber gesehen habe, waren Polizisten mit Helmen vor der Brust und teilweise Stiefeln bis zu den Knien. Dieser Aufmarsch der Polizei hat mich erschüttert. Wenn in unser schönen Stadt eine Polizei so aufgerüstet auftritt, ist das – meiner Meinung nach – mehr als unangemessen.

Marianne Kraft

Bensheim