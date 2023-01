„Post von der Insolvenzverwalterin an Sartorius-Geschäftspartner“, BA vom 21. Januar

Mit großer Traurigkeit habe ich den Bericht über die vorläufige Insolvenz der Firma Sartorius Metalltechnik im BA gelesen.

Als ehemaliger Mitarbeiter und „Sartoriusaner“ denke ich an die Kollegen, die ihre Ausbildung 1977/1978 begonnen haben, Geselle oder Meister wurden und seit 45 Jahren bei ihrer Firma geblieben sind, die viele Höhen und Tiefen erlebt und gelebt haben. 205 Jahre Firmengeschichte – traurig. Ich denke an die Azubis, die sich vielleicht einen neuen Ausbildungsbetrieb suchen müssen. Es ist richtig, dass bei der ersten Insolvenz (Jahr 2000) drei Mitarbeiter die Firma übernommen haben und aus Gründen der Nachfolge die Firma an den jetzigen geschäftsführenden Gesellschafter 2018 übergeben wurde.

An dieser Stelle ein Dankeschön an die drei, vor allem, dass sie es immerhin 18 Jahre lang geschafft haben, auch mit allen Höhen und Tiefen die Firma am Laufen zu halten und über 30 Mitarbeitern jeden Monat Lohn und Gehalt gezahlt haben.

Sehr, sehr schade für ein wirkliches Traditionsunternehmen mit dem Namen Sartorius, aus dem auch viele Schlossereien und Metallbauer hervorgegangen sind, die in der Region als selbst- und eigenständige Unternehmen tätig sind.

Wolfram Schmitt

Schwanheim