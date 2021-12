Wenn man unserem Landrat glauben darf, dann tut er alles, damit sich die Bürger des Kreises schnellstmöglich impfen lassen können. Vollmundig werden vier Impfzentralen im Kreis versprochen. Was bleibt, sind drei Impfzentralen, zu denen man sich über den Kreis Bergstraße anmelden kann. Es wurden für 14 Tage Impftermine angeboten, die nach kurzer Zeit vergeben waren. Den Hinweis, man könne zu den freien Impfterminen gehen, empfinde ich als Hohn. Diese Zeitung berichtet täglich über die Situation dort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Warum ist es nicht möglich, sich registrieren zu lassen, so dass die Termine von einer Stelle vergeben werden – ähnlich wie bei der Erst- und Zweitimpfung; gleichzeitig mit der Möglichkeit, alle Impfstellen des Kreises über diese Seite zu verbinden und den Bürgerinnen und Bürger einen Impfterminservice zu bieten. Ich denke, unsere digitale Welt könnte das. Der Kreis Bergstraße hat eindeutig Nachholbedarf bei diesem Thema.

Mich ärgern die Aufrufe von Politikern, sich impfen zu lassen, aber nicht die Möglichkeiten dafür zu schaffen. Man versucht, uns Bürgern die Schuld an dem Impfchaos zu geben plus ein schlechtes Gewissen zu machen, weil es beim Impfen nicht vorangeht. Versorgt die vorhandenen Impfstellen mit genug Impfstoff und koordiniert diese, dann klappt alles wie am Schnürchen, denn fast alle wollen mitmachen!

Johanna Kury-Eberhard

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lorsch

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum