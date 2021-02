In Zeiten wie diesen sind durch die Corona-Pandemie Einschränkungen mehr oder weniger zur Selbstverständlichkeit geworden. Das gilt für alle Lebenslagen und Bedürfnisse. Ein wichtiges, weil für Gesundheit und Prävention unverzichtbar, ist das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Bewegung.

Hier leiden die meisten Menschen am deutlichsten. Viele Erwachsene weichen, zunehmend von Hunden begleitet, in die freie Natur aus. Schulkinder und Jugendliche finden das weniger prickelnd. Ihr Bewegungsdrang sucht andere Räume wie offene Sportflächen, Skateranlagen oder Fahrradparcours.

Alle vorgenannten Räume sind mit Ausnahme der TSV-Anlagen seit Herbst geschlossen. Einzige Ausnahme bisher auch das Weiherhausstadion. Doch nun hält es der Magistrat für unumgänglich, dieses wegen Vandalismus Schäden zu schließen. In der im BA präsenten Öffentlichkeit und selbst in den Parteien regt sich dazu jede Menge Unverständnis und Widerspruch.

Die an einem Sonntagnachmittag erfolgten Beschädigungen in einer Toilette des neuen Funktionsgebäudes brachten wohl „das Fass bei den Verantwortlichen zum Überlaufen“. Das nachzuvollziehen fällt uns als TSV-Führung jedoch nicht schwer. Als Nachbarn und Mitnutzer des Stadions sitzen wir hier mit der Stadt in einem Boot.

Lagerfeuer auf dem Beachfeld

Unsere Sportanlagen sind größtenteils frei zugänglich, was wir im Prinzip auch begrüßen. Aber auch unsere Erfahrung heißt, jeden Morgen aufs Neue Essensbehälter, Pappbecher und zerschlagene Glasflaschen auf dem gesamten Vereinsgelände zu entsorgen. Unsere Beachfelder dienten schon im ersten Lockdown als Partylocation und selbst zwischen den Gebäuden wurden Lagerfeuer entzündet.

Unser Spielplatz wird von vielen Müttern als Ascher für ihre Kippen genutzt, weil man sicher sein kann, dass die „Deppen“ von der TSV schon dafür sorgen, dass die Kleinen am nächsten Tag ein sauberes Kiesbett vorfinden. Der Parkplatz ist eine beliebte Müllkippe, auf der man schon einmal Matratzen, Schränke oder wöchentlich gut gefüllte Müllsäcke entsorgt.

Selbst der Bereich um unser Sport- und Bildungszentrum im Stadion, der Übungsrasen und der Kunstrasenplatz vermüllen mit Zunahme des Tageslichts und der Temperaturen. Hier kämpfen trotz Lockdown Verein wie Platzwarte einen fast aussichtslosen und deprimierenden Kampf. Wir stehen daher vor der Frage, ob wir den Erhalt unserer Vereinsanlagen auf Dauer ebenfalls nur durch Zaun und Stacheldraht sicherstellen können.

So gesehen bleibt es jedem Betrachter selbst überlassen, ob er die aktuellen Einschränkungen im Weiherhausstadion als Willkür oder Notwehr einstuft. Wir als Verein mit 3500 Mitgliedern sehen uns als Partner der Stadt und fragen uns täglich: Wo bleibt die Verantwortung der Bürger zu den von uns und der Gemeinschaft geschaffenen Werten? Dies gilt für alle Bereiche öffentlicher Einrichtungen und Anlagen.

TSV Rot-Weiß Auerbach

Günther Kuch

Präsident

Horst Knop

Vorstandsvorsitzender