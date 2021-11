Wenn eine Firma wie Sanner in vielen Kontinenten planmäßig Werke errichtet, aber seit Jahrzehnten „vergisst“, sich im Stubenwald-Gelände Flächen zu reservieren, dann ruft das nachvollziehbar bei Belegschaft und Bevölkerung Kopfschütteln hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was aber tut das Bauamt? Gegen die Bedenken von Naturschutzverbänden, Fachbehörden und der Nachbarkommune Lorsch werden bestehende Baupläne und Flächennutzungspläne eilends geändert, um dem „wichtigen Bensheimer Betrieb“ drei Hektar im wertvollen Grüngürtel zusätzlich zu ermöglichen.

Der Bauausschussvorsitzende Thomas Götz kommentiert: „Die geplante Ausdehnung des Gewerbegebiets ist eine Katastrophe.“ Kaum haben die politischen Gremien mehrheitlich den roten Teppich für die „alteingesessene Firma Sanner“ ausgerollt und die Klimakatastrophen vergessen, da erfährt die Öffentlichkeit aus der Presse: Der britische Finanzinvestor GHO ist ihr Mehrheitseigentümer! Sanner hatte „vergessen“, die politischen Gremien von ihren Plänen zu informieren. Eine Demonstration wirtschaftlicher Macht, eine Veralberung der politisch (meist ehrenamtlich) Tätigen.

Streng am Profit orientiert

Und das Bauamt? Hat vergessen, im Tausch für das Stubenwaldgelände Eigentumsrechte am bisherigen Sanner-Gelände in Auerbach zu sichern. Wie soll die Stadt Bensheim nun bei einem streng am Profit orientierten ausländischen Finanzinvestor erreichen, dass am alten Standort ein beispielhaftes soziales und ökologisches Stadtquartier entsteht – mit bezahlbarem Wohnraum, barrierefreien Wohnungen für Ältere und Gemeinschaftliches Wohnen in klimaneutralen Gebäuden?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Stadt der Zukunft muss energetisch autark und klimaneutral sein“, war sich die unabhängige Bürgermeisterkandidatin Christine Klein in einem Interview vor der Wahl sicher. Im Bergsträßer Anzeiger vom 17. Oktober .2020 betonte sie, nur so könne eine nachhaltige Reduktion des CO2-Ausstoßes gelingen, nur so sei nachhaltiger Klimaschutz möglich.

„Ich will die Energiewende für Bensheim nicht nur propagieren, sondern die Energiewende umsetzen“, leitete Klein das Thema Wohnbebauung auf dem Sannergelände in Auerbach ein und nannte eine „Solarsiedlung“ als anzustrebendes Vorbild. Eine erstmalige Bebauung eines großen Wohnquartiers an der Schillerstraße mit einer solch zukunftsweisenden Architektur und Technik, sowie viel Grün könnte für Bensheim ein Leuchtturmprojekt sein.

„Das kann wegweisend für die ganze Region werden“, waren sich Christine Klein und Ute Sanner- Friedrich im Gespräch einig.

Peter Lotz

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bensheim