Die Etikettierungen des russischen Regierungschefs als Aggressor, Spieler, Kalter Krieger und Mörder lassen ihn als große Bedrohung für den Weltfrieden erscheinen.

Da ist es fast begrüßenswert, dass ein Bergsträßer Bundeswehroffizier als Angehöriger eines Nato-Kontingents Litauen vor der russischen Bedrohung schützt. So las man es 2019 im BA. Die neue Verteidigungsministerin, Frau Lambrecht, geht noch einen Schritt weiter und erklärte im Dezember 2021 in Litauen: „Wir nehmen nun Putin ins Visier.“

Expansionspolitik der Nato

Man sollte nachdenken und ganz genau hinsehen, bevor man jemandem androht, dass man ihn „ins Visier nimmt“.

Putin wird sich schmerzhaft erinnern. Seine Familie stammt aus Leningrad/Sankt Petersburg und war doch schon einmal im Visier deutscher Waffen, als Leningrad zweieinhalb Jahre von der Wehrmacht belagert wurde. Putins Bruder starb während der schrecklichen Hungerblockade. Fünf Brüder seines Vaters verloren ihr Leben an der Front.

In unmittelbarer Nachbarschaft von Sankt Petersburg und über dem Baltikum kreisen heute die Awacs-Aufklärungsflugzeuge, seitdem die Nato an die Grenzen Russlands vorgerückt ist.

Doch nicht die aggressive Expansionspolitik der Nato und ihre Verursacher werden von der deutschen Verteidigungsministerin ins Visier genommen, sondern Putin.

Dabei ist bekannt, dass jeder Staat sorgfältig beobachtet, was an seiner Grenze geschieht. Um ihren Vorhof „sauber“ zu halten, waren die USA in der Kubakrise bereit, einen Atomkrieg zu führen. Zum Glück zog die Sowjetunion damals ihre Raketen wieder ab. Nun wird Putin als Aggressor diffamiert, weil er es verhindern will, dass die Panzer und Raketenstellungen der Nato noch näher an seine Grenzen vorrücken.

Die Dämonisierung Putins erreichte einen Höhepunkt, als Joe Biden ihn einen Mörder nannte. Laut Unicef verursachten die USA mit ihren Sanktionen gegen den Irak, wobei die Einfuhr von Medikamenten unterbunden wurde, den Tod von über 500 000 Kindern. Die Weltöffentlichkeit wurde damals ausgetrickst und belogen – wie vor dem Vietnamkrieg – um danach den Krieg gegen den Irak – er wurde von den USA als Bedrohung für den Weltfrieden bezeichnet – vom Zaun brechen zu können. Durch den Überfall auf den Irak verloren mehr als 100 000 Zivilisten ihr Leben.

Nicht das stets als Aggressor beschimpfte Russland führte in den vergangenen 50 Jahren ununterbrochen völkerrechtswidrige Kriege mit Menschenrechtsverletzungen, Folter und Morden, sondern die Vereinigten Staaten. In ihren Gefängnissen von Guantanamo, in Afghanistan und im Irak sind die Genfer Konvention und die Menschenrechte unter die Räder gekommen.

Im Jahre 2018 wurden die USA in einer unserer großen Tageszeitungen als „internationaler Gewalttäter und Regelbrecher Nummer eins“ eingestuft.

Westliches Wertesystem

Dennoch gehören die USA zu den Treffen der G7 Länder, obwohl es von der deutschen Regierung heißt: Wir, die G7-Länder, sind eine Gruppe, die gemeinsame Werte teilt – Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Russland wird ausgesperrt.

Man fragt sich hier, ob die Rede von dem „westlichen Wertesystem“ nicht nur das Vokabular zur Verschleierung einer zutiefst amoralischen Politik gegenüber Russland ist.

Wenig Aufmerksamkeit erregte ein Gesetz, das 2019 vom amerikanischen Kongress beschlossen wurde und weitreichende Folgen für Europa hat. Es hat die schöne Bezeichnung „Protecting Europe’s Energy Security Act“. Dieses Gesetz für den Schutz der europäischen Energieversorgung soll es der US-Politik ermöglichen, gegen unbotmäßige europäische Staaten mit Sanktionen (Erpressung) vorzugehen.

So wurde die Fertigstellung der Nord Stream-2-Pipeline behindert, um das teure, amerikanische Fracking-Gas nach Deutschland zu liefern. Durch die Zusage, dass der Ukraine Zahlungen in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt werden, und den Ausbau der Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven konnten die amerikanischen Sanktionen abgewendet werden. Inzwischen sind zehn große Tanker mit Flüssiggas unterwegs nach Deutschland. Hier zeigt es sich, wie die USA ihre eigenen Interessen rücksichtslos auf dem Rücken ihrer „Partner“ austragen.

Erpresserische Töne und die ständige Drohung mit Sanktionsmaßnahmen sind mir seitens Russland nicht in Erinnerung. Selbst in den kältesten Tagen des Kalten Krieges war auf die Gaslieferungen aus der Sowjetunion Verlass. Sie wurden nie für politische Zwecke instrumentalisiert.

Wer Putin einen „kalten Krieger“ nennt und ihn sogar „ ins Visier nimmt“, sollte die heißen Krieger in Washington mit der gleichen Elle messen.

Für die EU ist zu wünschen, dass sie sich nicht gegen ihre eigenen Interessen für die Machtpolitik der USA einspannen lässt.

Dieter Stephan

Bensheim