Hessen krempelt die Ärmel hoch“ – so steht es auch heute immer noch auf der Coronaimfpung-Infoseite der hessischen Landesregierung – aber auf die Aktivität der Landesregierung und die Organisation der hessischen Corona-Impfungen kann dieser Spruch wohl eher nicht zutreffen. Stattdessen steht die Landesregierung – insbesondere Herr Innenminister Beuth (CDU) und Herr Gesundheitsminister Klose (Grüne) und die „Task Force“ (der gewählte Name ist eh ein schlechter Witz, seit bekannt wurde, dass nur sechs von 28 Impfzentren anfangs geöffnet wurden) und deren Leiter Staatssekretär Axel Wintermeyer (auch Leiter der Staatskanzlei) – sozusagen mit heruntergelassenen Hosen da.

Im Bundesvergleich ganz hinten

Mit Stand 28. Februar belegt Hessen unter allen Bundesländern den letzten Platz bei der am Bevölkerungsanteil gemessenen prozentualen Zahl der Impfungen – bei den Erstimpfungen liegt Hessen um 10,6 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt, im Vergleich zum Nachbarland Rheinland-Pfalz um 16 Prozent zurück, bei den Zweitimpfungen um 16,6 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt, im Vergleich zum Nachbarland Rheinland-Pfalz um 41,2 Prozent hintendran.

Nun zu den gelagerten, also nicht verimpften Dosen. Hier belegt Hessen hingegen den (allerdings unrühmlichen) „Spitzenplatz“: Während man bei den Biontech-Impfdosen 28 Prozent der Dosen für die noch ausstehenden Zweitimpfungen zurückgehalten hat (was in etwa der Empfehlung der Bundesregierung entspricht und in einigen Bundesländern auch nicht anders gehandhabt wird), enthält Hessen seinen Bürgern 69 Prozent der vorhandenen Impfdosen von Moderna vor, und bei AstraZeneca werden der Bevölkerung sogar 92 Prozent der längst vorhandenen Impfdosen vorenthalten. Somit riskiert die hessische Landesregierung für deutlich mehr Bürger eine schwere Erkrankung und den möglichen Tod, als es aufgrund der verfügbaren und verimpfbaren Vakzine nötig wäre.

Ein fatales Versäumnis

Das ist, nicht nur wegen der wieder steigenden Infektionszahlen, insbesondere mit der britischen Mutante, ein fatales Versäumnis – und leider ist überhaupt nicht erkennbar, dass die Verantwortlichen oder gar Herr Ministerpräsident Bouffier (CDU) sich dafür bei der hessischen Bevölkerung zu entschuldigen gedenken. Im Gegenteil: Es wird so getan, als ob „Hessen die Ärmel hochkrempelt“ und nur der fehlende Impfstoff an allem Schuld sei, während aber (mit Stand 28. Februar) tatsächlich 263 000 Impfdosen quasi vor sich hin gammeln, die 28 Impfzentren weit unter ihren Kapazitätsgrenzen vor sich hin wurschteln, noch nicht einmal Erzieherinnen eine Impfung mit dem massenhaft vorhandenen AstraZeneca-Impfstoff erhalten (ja noch nicht einmal einen Termin bekommen) und selbst über 80-Jährige immer noch auf ihren nach 21 Tagen überfälligen Zweitimpftermin warten müssen – von denen, die noch nicht einmal ihre Erstimpfung erhalten haben, ganz zu schweigen.

Dieses Versagen der hessischen Landesregierung aus CDU und Grünen wird wegen der damit verbundenen Opfer und Schäden immer mit den Namen Bouffier, Beuth, Klose und Wintermeyer verbunden sein.

Thomas Desaga

Bensheim

