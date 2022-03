Es gibt Menschen in Deutschland, die wegen Putins Krieg gegen die Ukraine hier in Deutschland Russen und Russlanddeutsche beschimpfen, beleidigen und bedrohen.

Geschäfte und Restaurants mit russischstämmigen Besitzern werden im Netz schlecht beurteilt. Was ist los? Können wir nicht unterscheiden zwischen dem entfesselten Kleptokraten Putin und dem russischen Volk?

Es gibt so viele mutige und standhafte russische Demokraten und Demokratinnen in Russland und auch hier in Deutschland. Wir haben die Bilder von den mutigen Demonstranten und Demonstrantinnen in Petersburg gesehen, die bereit sind für ihren Protest ins Gefängnis zu gehen.

Und dennoch: Hätte man 1933 jeden Deutschen gefragt: „Wie hältst Du es mit Hitler?“, „Bekommst Du nichts mit von dem Unrecht, das in Deiner unmittelbaren Umgebung geschieht?“ und „Warum schweigst Du dazu?“ – hätte dann ein Hitler so an Macht gewinnen können, dass er einen Zweiten Weltkrieg entfachen konnte?

Viele Russen und Russlanddeutsche informieren sich – obwohl sie schon lange in Deutschland leben – ausschließlich über die russischen Propaganda-Medien und glauben den Lügen, die dort verbreitetet werden.

Die AfD ist die Partei, die offen mit Putin sympathisiert und gern ein Deutschland nach dem Vorbild Putins Russland hätte. Diese Partei nennt das dann: „Deutschland, aber normal“ und verbindet damit Hass gegen Migranten und Minderheiten.

Deshalb müssen sich alle Russen und Russlanddeutschen die Frage gefallen lassen: „Wie hältst Du es mit Putin?“ Diese Frage müssen sich alle Menschen stellen lassen, die konservative Werte mit rechtsnationaler Werteorientierung verwechseln.

Wir erleben – insbesondere in den vergangenen zwei Jahren: Demokratie ist ein kostbares, fragiles Gut. Wir müssen begreifen: Jeder muss seinen Beitrag leisten, dass Demokratie und Frieden in Deutschland und Europa erhalten bleiben. Wir müssen die Fahne für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie hochhalten und verteidigen – wenn nötig auch mit gravierenden Einschnitten in unseren Lebensgewohnheiten und Waffengewalt.

Wir dürfen das angenehme, bequeme Leben in Deutschland nicht mit Demokratie verwechseln und müssen bereit sein, dafür unsere wohlstandverwöhnte Komfortzone zu verlassen.

Die Ukrainer mit ihrem entschlossenen Kampf für Freiheit und Demokratie sind uns darin ein Vorbild. Sie kämpfen auch für unsere Werte, unsere Freiheit – unsere Demokratie.

Bernhild Schneider

Bensheim

