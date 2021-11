Leserbrief zu „Sankt-Martins-Geste als Ausdruck der moralischen Stärke“, BA vom 12. November.

Wieder einmal werden unsere christlich-abendländischen Wurzeln und die moralische Stärke Europas hochgelobt und sollen uns zu gutem Handeln verpflichten. Nach dem Afghanistan-Debakel – und das ist noch freundlich ausgedrückt – muss man schon einmal die stellen dürfen, was es eigentlich mit diesen Werten auf sich hat:

Da will sich die Nato nach 20 Jahren gemütlich aus diesem Land zurückziehen, was nur gelingen kann, wenn sich die von ihr ausgebildeten Militärs und die Taliban gegenseitig umbringen (was glücklicherweise – wie zu erwarten – gründlich misslang).

Zurückgelassen haben diese Christenmenschen ein zerstörtes Land, einige Hundert Mädchen, die sich nun wieder verschleiern müssen, und nicht zuletzt 17 Millionen dem Verhungern ausgelieferte Menschen.

Permanente Ausbeutung

Wenn ich dann noch generell betrachte, wie das Abendland über permanente Ausbeutung der 3., 4. und 5. Welt – nicht selten unter militärischem Schutz – seinen Wohlstand mehrt, drängt sich mir schon die Frage auf, ob die Tat des Soldaten St. Martin nicht ganz anders gedeutet werden muss – nämlich eher zynisch und gerade nicht wohltätig?

Der Leserbriefschreiber möge sich doch aus seiner warmen Stube aufmachen und mit seinem Mantel Flüchtlingsnot lindern – aber bitte den ganzen Mantel übergeben, er hat doch sicherlich noch einen zweiten Wetterschutz.

Jochen Henke

Bensheim

