Der Radweg von der Waldrandsiedlung 2 bis zur Waldrandsiedlung Nr. 6 in Lorsch ist nicht mehr vorhanden. Auf einem Schild wird darauf hingewiesen, dass es sich nur noch um einen reinen Fußgängerweg handelt.

Es muss voriges Jahr gewesen sein oder es kann auch schon etwas länger her sein: Erst wurde der rote Streifen (Radweg) entfernt und dann nach einigem Hin und Her auch das Schild „Fußgänger und Radweg“. Heute hängt hier nur noch ein Schild „Fußgänger“. Somit ist ersichtlich, dass der Weg nicht von Roller- und Radfahrern benutzt werden darf.

Was passiert? Das „Fußgänger“-Schild wird missachtet. Kommentar von Radlern: „Das sieht man nicht.“ Der Weg wird weiterhin rücksichtslos von Radfahrern benutzt.

Der Radhilfsweg beginnt erst wieder am ersten Mülleimer des Spielplatzes, also hinter Waldrandsiedlung Nr. 6, und endet am Vogelpark. Ich appelliere an die Radler: Lest Schilder! Nur Kinder unter acht Jahren dürfen den Fußgängerweg als Radweg nutzen und sonst niemand.

Alexandra Rothenheber

Lorsch

