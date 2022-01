Ein bedenkliches neues Jahr an die Bürger der Stadt Bensheim. Der sich nicht wehren könnende Steuerzahler für die kommunalen Finanzen freut sich, dass gleichzeitig mit den neuen Grundsteuerbescheiden die Auskunft der Verwaltung erfolgt, dass für 565 000 Euro ein Abenteuerbereich an der Lauter umgesetzt wird. Andere Kommunen bauen solche Bereiche zurück, da dass Gefährdungspotenzial zu hoch ist. Nur Bensheim baut.

Meine Frage ist: Warum sitzt ein Haupt- und Finanzausschuss neun Stunden zusammen und kann noch nicht mal eine Million Euro einsparen? Privatwirtschaftlich ist die Stadt Bensheim pleite! Keine Bank würde einem Unternehmen in dieser Situation mehr einen Kredit einräumen. Nur die Stadt Bensheim braucht keine Bank, denn sie hat ja die Möglichkeit, den Unternehmen und den Bürgern die Steuern zu erhöhen.

Dann am Samstag die Katastrophe über die Krämerruine. Hier kann der Auftraggeber noch nicht mal eine Summe benennen, was dieses Spiel kostet? Jeder Privatinvestor würde hier scheitern. Lob an die Architekten – aber die MEGB kann noch nicht einmal die Zukunft des Bürgerhauses garantieren, noch wie es mit der Blamage am Haus am Markt weitergeht.

Auch als Pächter der Tiefgarage am Neumarkt hat die MEGB dem Steuerzahler nach Kündigung des Pachtvertrages einen Millionenschaden hinterlassen. Wir fahren in dieser Legislaturperiode voll in die nächste Steuererhöhung hinein.

Wer dieser zurzeit regierenden Koalition noch ein Wort glaubt, der wird sich in Zukunft auch freuen, wenn Ostern und Weihnachten am selben Tag sind.

Michael Horschler

Bensheim