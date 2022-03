Seit einigen Monaten steht das neue alte Bürgerhaus am Beauner Platz. Es scheint fertig und ein großer, an die Fassade montierter Bildschirm strahlt gefühlt die immer gleichen Filmchen über den Platz. Außerdem scheint nicht viel zu passieren.

Sind da Veranstaltungen geplant? Kann ich es für eigene Events mieten? Gibt es allgemeine Öffnungszeiten für die Bürger in ihrem Bürgerhaus? Wo kann ich Informationen dazu finden?

Als erstes sind mir die MEGB als Bauherr und die Stadt Bensheim eingefallen. Auf der Website der MEGB habe ich einzig den Satz gefunden: „Darüber hinaus, entwickelt sie (die MEGB) derzeit das Bensheimer Bürgerhaus“.

Eine Nachlässigkeit

Bescheidenheit, könnte man meinen, ich glaube aber, es ist eher Nachlässigkeit. Denn insgesamt macht die Online-Präsenz der MEGB, die den Anspruch hat, Bensheim nach außen attraktiv darzustellen, den Eindruck, als seien die letzten Jahre spurlos an ihr vorbeigegangen.

Menüpunkte funktionieren nicht, der „lebendige Campus“ ist leider tot. Der „virtuelle Rundflug über den Campus Stubenwald“ zeigt die Landschaft wahrscheinlich zur Zeit des Hessentages. Als ortsfremder Interessent für den Wirtschaftsstandort Bensheim hätte ich den Eindruck, hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.

Weiter zur Web-Site der Stadt Bensheim: „Aktuelle Themen“, „Veranstaltungen in Bensheim“, „Sport und Freizeiteinrichtungen“, „Zukunft Innenstadt“, „Leben in Bensheim“, „Pressemitteilungen“, „aktuelle Projekte der Stadtentwicklung“ waren die Menüpunkte, unter denen ich nach Neuigkeiten gesucht habe, allein – das neue Bürgerhaus bleibt unsichtbar.

Zum Glück hat die Website eine Suchfunktion. Da hätte ich ja gleich drauf kommen können. Suchbegriff „Bürgerhaus“ eingegeben, den Button gedrückt und schon gibt es sage und schreibe 777 Ergebnisse. An erster Stelle: „Aktuelle Präsentation zum Thema „Bürgerhaus“.

Die Freude verfliegt schnell

Die Freude verfliegt schnell, der Beitrag ist vom 23. März 2017, der Link zu den Inhalten ist tot. „Bürgerhaus aktuell“ an zweiter Stelle vom 31. Juli 2018 zeigt eine Simulation der Fassade in der Planungsphase. Die Durchsicht der verbleibenden 775 Einträge habe ich mir erspart.

Ich erinnere mich an den Betrag von 500 000 Euro im städtischen Haushalt, der als jährlicher Verlustausgleich für den Betrieb des sanierten Bürgerhauses bereitgestellt wird – irgendwann habe ich dazu mal was auf der städtischen Website gelesen, aber jetzt nicht mehr gefunden. Nach den ganzen Jahren der Diskussion und der Ausgabe von Millionen Euro hätte ich eigentlich gedacht, dass mit der Fertigstellung ein Freudenschrei durch die Gemeinde geht, es eine Aufbruchstimmung und einen vollen Veranstaltungskalender gibt und Leben in der Bude ist.

Corona ist keine Entschuldigung

Stattdessen tote Hose – nein, Corona ist keine Entschuldigung. Die privaten Vereine und Veranstalter wie das Rex, das Pegasus, das Theater Sapperlot, das Theater Mobile und viele andere in der Region zeigen, wie man mit einer Krise umgeht und kämpft, wenn die Existenz daran hängt und Kultur und Gemeinschaft ein tiefes Anliegen sind.

Der offensichtlich planlose und gleichgültige Umgang mit einem Millionen Euro teuren und betriebsbereiten Gebäude wie dem Bürgerhaus macht mich fassungslos und lässt mich für andere Projekte, wie zum Beispiel die Sanierung des Kaufhaus Krämer, das Schlimmste befürchten.

Uwe Horst

Bensheim