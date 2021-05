Planänderung führt zu einer Fülle von Problemen

Gegenwind für Schönberger Neubaugebiet, BA vom 25. Mai

Erfreulich ist zunächst die Beteiligung von Mitgliedern fast aller Bensheimer Parteien an der Begehung vor Ort. Noch ist Zeit, das Verfahren befindet sich in der Einspruchsphase, über die vom Investor gewünschte Planänderung ist noch nicht abschließend entschieden.

Im Kern soll durch diese Änderung das ohnehin extrem problembelastete Großbauvorhaben am steilen Berghang über Schönberg, um 50 Prozent von 114 auf 170 Wohneinheiten aufgestockt werden. 50 Prozent mehr mittels Aufstockung, Aufblähung, Verdichtung, Verschiebung der bisher geplanten Gebäudekomplexe.

Diese vom Investor betriebene Planänderung, von BUND und Nabu ausdrücklich abgelehnt, ist in jeder Hinsicht monströs, lässt jeden vernünftigen Maßstab vermissen, ist enorm landschafts- und naturzerstörend und beschwört eine Fülle von Problemen herauf, sollte sie tatsächlich umgesetzt werden.

So müssen Tausende von Quadratmetern Wald zusätzlich gerodet werden. Was die Monstrosität der Landschaftszerstörung angeht, nur ein Punkt von vielen. Neben der Vielzahl bis auf den Berg hinauf geplanten Großgebäude sollen des Weiteren an einer der engsten Stelle des Tales oberhalb des Steilhangs über der B 47 in dichter Folge vier kubische Wohnblöcke mit je vier Geschossen gestellt werden. Diese werden in der Planänderung nun direkt vor auf die Kante des Steilhanges gerückt und nun noch zusätzlich mit einem Penthouse versehen. Die Blöcke überragen die unmittelbar nebenan stehende denkmalgeschützte Villa und erschlagen optisch diese und alles andere bis hin zum Schönberger Schloss.

Wohin soll eigentlich das Abwasser dieses Baugebietes? Die Kanäle in der B 47 und dem parallel verlaufenden Alten Weg sind bereits seit Jahren bei Starkregen überfordert. Die Kanaldeckel mussten verschraubt werden, um dem Druck standzuhalten.

Verkehrsaufkommen und Probleme der Anbindung erhöhen sich ebenfalls um 50 Prozent. Wer die alltäglichen Staus der B 47 kennt und die Martinshörner der unzähligen Rettungswagen, die tagtäglich die Strecke frequentieren, muss hoffen, dass die verantwortlichen Entscheidungsträger der Stadt hier nicht ausschließlich den Interessen eines Investors folgen.

Ingeborg Becker-Degen

Schönberg