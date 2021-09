Aus für die Planungen am Destag-Gelände, BA vom 11. September:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es kam wie erwartet: Was sich seit Wochen bereits angedeutet hatte, ist nun traurige Gewissheit geworden: Die Planungen zur Bebauung des Destag-Geländes sind durch das Gemeindeparlament eingestellt worden, das mögliche komplette Aus des Areals ist aus den bisherigen Erfahrungen heraus damit nicht ausgeschlossen.

Als Gründe werden die „(Nicht)Freilegung des Vorbachs“, was auch immer das sein mag, und die „komplexe Materie“, die ein Normalbürger eher mit dem Universum oder chemischen Prozessen in Verbindung bringt, genannt. Hätte man sich den formalen Antrag auf Veränderungssperre nicht sparen können, denn auch ohne diesen ist in drei Jahren dort nichts passiert?

Man muss sich das mal vorstellen: Da sind zwei geplante Baugebiete (Schmelzig, Destag) mit etwa 100 Wohnungen/Wohneinheiten plus Kleingewerbe voll in den Sand gesetzt worden. Aus welchen Gründen auch immer, aber die Verantwortlichen tun so, als ob man in Entenhausen lebe, Onkel Dagobert mit den Scheinchen nur um sich wirft und die Bürger dreimal im Jahr davon in die Karibik fliegen könnten. Jährliche, außerplanmäßige Mehrausgaben – meistens dazu in sechsstelliger Höhe – treffen anscheinend aus heiterem Himmel ein, so wie alle vier Jahre das Schaltjahr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und die Investoren stehen selbstverständlich alle Schlange. Folgerichtig tauchen Vokabeln wie „Senkung Grundsteuer B“ oder „Bürger“ erst gar nicht mehr auf, dafür nimmt die Kommune für sich aber in Anspruch, weiterhin die Entscheidungshoheit zu besitzen, was nach den bisherigen Ereignissen eher als Drohung auszulegen ist.

Erstaunlicherweise haben die genannten Probleme vor Jahren bei der Aufstellung eines Bauplans für einen Discounter auf demselben Gelände offenbar keine Rolle gespielt. Gewerbesteuern sind immer zu begrüßen, Bürger mit guten Jobs aber mindestens ebenso. Ansonsten könnte das abgebildete Foto des Destag-Areals in ein paar Monaten ein identisches Ambiente wie das im Schmelzig zeigen, in dem Flora und Fauna wuchern.

Gerd Rudolf

Lindenfels

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Leserbrief-Richtlinien unter bergstraesser-anzeiger.de/ leserbriefe