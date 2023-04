„Zu schade zum Verbrennen“, BA vom Samstag, 15. April

In dem Bericht wird die „böse“ Verbrennung von Holz propagiert. In diesem Zusammenhang wurden auch indirekt Pelletsheizungen erwähnt. Hier sollte man expliziert darauf hinweisen, dass Pellets in Deutschland und Österreich nur aus Sägeabfällen der holzverarbeitenden Industrie hergestellt werden. Es wird kein Baum geschlagen, der zur Herstellung von Pellets genutzt wird.

Die Pelletsanlagen sind die beste und nachhaltigste Art, Wärme für sein Haus zu erzeugen. Egal, ob Neubau oder denkmalgeschütztes Bauernhaus aus 1730. Leider werden Pellets-Anlagen von oberster Stelle unsinnigerweise als Umweltsünder dargestellt und bei Fördermitteln als Stiefkind behandelt.

Mehr zum Thema Energie Kartellamt: Leag kann Pellet-Hersteller übernehmen Mehr erfahren Energie Zu schade zum Verbrennen - Der Kampf ums Holz Mehr erfahren

Nico Goder

Lautertal