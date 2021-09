Laschet‘s Gretchenfrage: Nun sag, wie hast Du‘s mit dem Atom? Bekanntlich hatte die CDU im Jahr 2010 die Laufzeitverlängerung der Deutschen AKW in Koalition mit der FDP beschlossen, nur um nach dem 11.03.2011 dies unter den Eindrücken der Fukushima-Katastrophe wieder Rückgängig zu machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun hat Armin Laschet bereits zum dritten Mal im Fernsehen erwähnt, dass er die Form dieses Ausstiegs für falsch hält. Zunächst dachte in an einen Versprecher, aber in der Sendung „ Klartext Herr Laschet“ hat er es noch einmal in aller Klarheit wiederholt (gerne nachzusehen in der ZDF-Mediathek, „Klartext Herr Laschet“ ab Minute 5:38).

Ich zitiere Herrn Laschet hier einmal wortwörtlich: „Also, Klimawandel ist seit 30 Jahren da. Ich finde übrigens, wir haben alle parteiübergreifend auch die falsche Reihenfolge gewählt. Wir sind zuerst aus der Kernenergie ausgestiegen, haben alle Kraft darauf gesetzt, und eigentlich hätte man erst aus der Kohle aussteigen müssen und dann aus der Kernenergie“. Soweit das Originalzitat Herrn Laschets. Ein drittes Mal hat er das auf ähnliche Weise im letzten Kanzlertriell formuliert. Diese Äußerungen finde ich bemerkenswert und erschreckend.

Hierzu eine Frage an Herrn Laschet und die CDU-Führung: Ist dies ernsthaft die neue Position der CDU zur Atomkraft oder war das ein nicht abgesprochener Alleingang des CDU-Kanzlerkandidaten? Wird da gerade ein Hintertürchen einen Spalt weit für die Atomkonzerne geöffnet?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Nutzung der Kernkraft basiert auf dem Irrglauben, „sicher“ zu sein, und ein Super-Gau käme nur alle 100 000 Jahre vor. Nun haben wir seit 1960 bereits 2 erleben müssen, macht also einen Super-Gau alle 30 Jahre. Die Menge der Radioaktivität in einem AKW beläuft sich auf ca. 1000 Hiroshimabomben. Wenn ein AKW im Zentrum Europas in die Luft fliegt, dann kann sich halb Mitteleuropa eine neue Bleibe suchen – dann sind wir die Flüchtlinge.

Kernkraft war nie sicher

Kernkraft war nie sicher, wird nie sicher sein und wer das behauptet, lügt, oder hat in der Schule nicht aufgepasst. By the way: Die Abfälle werden die nächsten 1000 Generationen ja auch noch belasten und ein „sicheres“ Endlager ist nicht in Sicht.

Christian Raab

Bensheim

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3