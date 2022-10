Das Weihnachtsfest ist ein wichtiger Teil unserer Kultur, so stand es als Zitat der Bürgermeisterin in einem Artikel im BA. Dem möchte ich erst einmal zustimmen. Es ist ein christliches Fest, das seit über 2000 Jahren gepflegt wird, aber geschichtlich gesehen gibt es den Lichterglanz in den Wochen davor noch nicht so lange.

Wirft man einen Blick auf das beschlossene Energiespargesetz der Bundesregierung zur Weihnachtsbeleuchtung, so wundert es mich, dass in Bensheim die Fußgängerzonen zu traditionellen Gebäuden und Baudenkmäler zählen.

Kein gutes Zeichen

Wenn man dann aus der Presse entnimmt, dass die Schüler in diesem Winter die Möglichkeit bekommen, Eisblumen an den Glasscheiben zu bewundern oder viele Insassen in den Seniorenheimen an den Raumtemperaturen aus ihrer Jugendzeit erinnert werden, als noch mit Kohle geheizt wurde, ist das kein gutes Zeichen.

Soll es dann nicht das Ziel sein, Energie dort zur Verfügung zu stellen, wo sie wirklich gebraucht wird? Leider kann ich nicht mit Zahlenwerk aufwarten, was es ausmacht, wenn die Weihnachtsbeleuchtung nicht leuchtet.

Ich würde es in Anbetracht der angespannten Lage als sichtbares Zeichen begrüßen, wenn nur der Baum am Marktplatz einen Lichterglanz bekommt, was sicherlich die Freude auf Weihnachten für den einzelnen nicht trüben wird.

Rainer Drewelies

Bensheim